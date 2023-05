Verkenner in Utrecht adviseert formatie over rechts met maar liefst zeven partijen • In Overijssel gaan BBB en GroenLinks het wel samen proberen, groen licht voor onderhandelingen

Wat betreft Edou Hamstra, fractievoorzitter van de PvdA in Friesland, zijn gedwongen onteigening van boeren en een halvering van de stikstofuitstoot in 2030 voor geen breekpunten in de coalitieonderhandelingen met BBB, CDA en ChristenUnie. Al bij de aankondiging van onderhandelingen tussen die partijen vreesden GroenLinks en de Partij voor de Dieren dat de PvdA veel toe zouden moeten geven op het gebied van natuur- en stikstofbeleid. Het eerste voorbeeld daarvan dient zich nu aan.

De uitspraken van Hamstra bij Omrop Fryslân staan haaks op de lijn van het kabinet, en die van haar eigen partij. Wat betreft onteigening speelt volgens haar mee ‘dat je vanuit landelijk perspectief andere situaties hebt, en in Brabant andere besluiten moet maken dan in Friesland’. Haar fractie wil wel snel beginnen met stikstofreductie, maar de deadline van 2030 staat dat volgens haar soms in de weg. ‘We willen aan de slag en het liefst ook zo veel mogelijk doen’, aldus Hamstra. ‘Dat is het allerbelangrijkste. Dan zijn we in één gebied misschien klaar in 2028 en in een ander in 2032.’

De Friese fractie van de PvdA sprak zich in juni vorig jaar ook al uit tegen de deadline van 2030. Toch schoten de uitspraken van Hamstra bij Tjeerd de Groot, landbouwwoordvoerder van D66 in de Tweede Kamer, in het verkeerde keelgat. ‘Als je baantje belangrijker is dan je idealen, zal de natuur daarvoor boeten’, twitterde hij. ‘Laat de PvdA zich herkennen aan haar gebrek aan een groene ruggengraat?’ Anderen reageren juist positief op de uitspraken van Hamstra.

Maarten Albers