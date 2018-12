Verkeersorganisaties: chaos aan borden zorgt voor gevaar op de weg

Een bord uit de collectie van verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen, gemaakt in de gemeente Zaltbommel, vlakbij Slot Loevestein. Beeld Gerard Tertoolen

‘Borden zouden in één blik duidelijk moeten maken waarvoor ze zijn bedoeld’, stelt José de Jong, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. De organisatie pleit samen met het kenniscentrum verkeer en vervoer van de overheid (CROW) en de HR Groep, die alle verkeersborden in ons land registreert, voor het weghalen van overbodige borden. ‘Sommige borden zijn zó ingewikkeld, met teksten die niet leesbaar zijn of uitzonderingen, dat belangrijke borden geen aandacht meer krijgen’, zegt De Jong.

In het verkeer draaien de hersenen van weggebruikers op volle toeren. Borden worden al snel weggefilterd, blijkt uit onderzoek. Vooral als het om één onbeduidend bord gaat. ‘Maar als een weggebruiker een heel bordenwoud tegenkomt, denkt hij: hier is blijkbaar iets heel belangrijks aan de hand’, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. ‘Zo iemand let niet meer op het verkeer, maar op de borden. Dat leidt enorm af.’

Totaal onduidelijk

Daar komt bij dat veel borden totaal onbegrijpelijk zijn, waardoor ze hun doel voorbij schieten. Tertoolen heeft er ‘een hobby’ van gemaakt om dergelijke borden te verzamelen. Zijn favoriet uit de collectie: een verbodsbord waarop een tractor, brommer en fiets staan afgebeeld. Daaronder een uitzonderingsbord waarop wederom een tractor, brommer en fiets voorkomen. ‘En gehandicaptenvervoer’, staat er nog onder.

Voor de kenners: dit bord betekent dat ruiters, vee, wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 kilometer per uur de weg niet mogen betreden. Fietsers, tractors bromfietser en gehandicaptenvoertuigen vormen hierop een uitzondering. ‘Feitelijk klopt dit bord’, zegt Tertoolen. ‘Maar in de praktijk snapt natuurlijk geen hond hier wat van.’

Het komt ook voor dat gemeenten hun eigen verkeerstekens ontwerpen. Ze plaatsen bijvoorbeeld een oog bij een gevaarlijk kruispunt, om aan te geven dat extra waakzaamheid is geboden. En sinds 2012 hebben zo’n dertig gemeenten ‘gaybrapaden’, oftewel: zebrapaden in de kleur van de regenboogvlag. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de acceptatie van lhbt’ers.

‘Dat is natuurlijk heel creatief en mooi’, zegt José de Jong van Veilig Verkeer Nederland. ‘Maar zo’n zebrapad heeft op zichzelf geen enkele waarde, want het is volgens de wettelijke richtlijnen officieel geen zebrapad. Een automobilist zou hier dus niet hoeven stoppen, maar dit weet lang niet iedereen.’

Een ‘gaybrapad’ in Rotterdam. Officieel is dit geen zebrapad. Beeld ANP

Zelfregulatie

De verkeersorganisaties willen dat Rijkswaterstaat en de gemeenten en provincies alle wegen in kaart brengen en overbodige en onduidelijke borden weghalen.

Verkeerspsycholoog Tertoolen gaat nog een stapje verder. Hij is voorstander van zelfregulatie in het verkeer. Niet alleen borden, maar ook stoplichten en zebrapaden maken weggebruikers vaak minder alert. ‘Als alles voor je wordt geregeld, dan ga je zelf niet meer opletten. Sommige plekken lenen zich ervoor om het verkeer zo min mogelijk te structureren en reguleren. Het Domplein in Utrecht is hier een voorbeeld van. Er rijden geen auto’s, fietsers gaan er hun eigen weg en er lopen veel groepen studenten rond. Iedereen let zelf op, en dat werkt hartstikke goed.’