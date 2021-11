Verkeerslichtcoalitie Duitsland presenteert regeerakkoord: veel aandacht voor klimaat

Olaf Scholz van de SPD wordt naar verwachting de nieuwe Bondskanselier van Duitsland. Beeld Annegret Hilse / Reuters

Vanmiddag om 15.00 uur presenteren de partijen hun akkoord. Het is voor het eerst sinds 1957 dat een Duitse regeringscoalitie uit meer dan twee partijen bestaat. Het akkoord vormt het einde van de zestien jaar durende regeerperiode van Merkel en haar christen-democratische partij CDU.

De ‘verkeerslichtcoalitie’ – naar de kleuren die de drie partijen voeren – heeft toegezegd de Duitse economie te willen moderniseren door het verbeteren van de infrastructuur. De liberale FDP dwong af dat er geen belastingverhogingen komen, en geen snelheidslimiet op de Autobahn. Het minimumloon gaat omhoog naar 12 euro, een vurige wens van Scholz’ sociaal-democratische achterban. De stemgerechtigde leeftijd voor de federale verkiezingen daalt van 18 naar 16 jaar.

Superministerie

De Groenen willen jaarlijks tientallen miljarden euro’s investeren in een sociaal-ecologische omwenteling naar een groene maatschappij en industrie. Gisteren kwam al naar buiten dat de coalitiepartijen het eens zijn over klimaatbeleid. Dat omvat waarschijnlijk een nieuw ‘superministerie’, met als mogelijke naam ‘Klimaat en Energie’, en een sluiting van alle kolencentrales voor 2030. De vorige regering hield 2038 als deadline aan. Ook moeten in 2040 alle Duitse huishoudens van het gas af zijn. Dat melden persbureaus op basis van bronnen bij de coalitieonderhandelingen.

Duitsland heeft al een ministerie voor Milieu, maar dat richt zich voornamelijk op natuurbescherming. Het nieuwe ministerie moet taken van het ministerie van Economische Zaken overnemen, waaronder het beleid voor industrie en energie.

Overstromingen

Een tegenvaller voor de Groenen is het late verbod op auto’s die rijden op fossiele brandstof. De drie partijen zijn het eens geworden om in 2035 de verkoop van nieuwe auto’s die op fossiele brandstof rijden te verbieden. Daarmee houden ze zich aan de plannen van de Europese Commissie, maar de Groenen wilden het verbod al eerder in laten gaan.

Er is veel aandacht voor het nieuwe klimaatbeleid van Duitsland, de grootste economie van Europa. Afgelopen zomer kreeg het land te maken met grote overstromingen, waarbij meer dan 180 mensen om het leven kwamen. Het was een wake-upcall voor veel Duitse partijen, die aan de vooravond van de verkiezingen ambitieuzere klimaatplannen presenteerden.

De SPD kwam na de verkiezingen van 26 september met een ruime kwart van de stemmen als winnaar uit de bus. De sociaal-democraten wilden graag in zee met de centrum-rechtse FDP en de linkse Groenen. SPD-leider Olaf Scholz, naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe bondskanselier, beloofde daarbij een ‘enorme uitbreiding van hernieuwbare energie, zodat we fossiele brandstoffen zo snel mogelijk kunnen loslaten’.

Klimaatneutraal

Vooral over de wijze waarop die energietransitie bereikt moet worden, verschillen de FDP en de Groenen sterk van mening. De Groenen willen grote investeringen en doelen op een klimaatneutraal Duitsland in 2035. De FDP vertrouwt daarentegen sterk op de vrije marktwerking en wil eigenlijk alleen CO2-heffingen.

Toch begonnen de drie partijen voortvarend aan de onderhandelingen. De liberalen veegden weliswaar een maximumsnelheid op de Autobahn bij voorbaat van tafel, maar zijn de SPD en de Groenen op andere milieufronten tegemoetgekomen.

In een eerder versie schreven we dat de stemgerechtigde leeftijd daalt van 18 naar 12 jaar. Dat is onjuist, en moet 16 jaar zijn.