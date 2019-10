Verkeersboetes vaker afgehandeld met betalingsregeling

Een medewerker van Rijkswaterstaat plaatst een hectometerbordje met snelheidsaanduiding langs de A15 bij Herwijnen. Beeld ANP

Dekker verwacht dat het aantal betalingsregelingen dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) afhandelt dit jaar verder zal oplopen naar 235 duizend. Een stijging van 42 procent ten opzichte van 2017. ‘Wie zich niet aan de verkeersregels houdt, vormt een gevaar en riskeert een boete. En die boetes moeten uiteraard worden betaald’, aldus de minister. ‘Maar ik wil niet dat mensen met geldzorgen onnodig de dupe worden van de incassopraktijken van de overheid.’

Om dit te voorkomen is het sinds begin 2018 mogelijk om een verkeersboete – bijvoorbeeld door overschrijding van de maximumsnelheid of bellen achter het stuur – in termijnen te betalen. De ondergrens is dit jaar verlaagd van 225 euro naar 75 euro. Een logisch gevolg hiervan is dat het CJIB minder vaak een beroep doet op gerechtsdeurwaarders om openstaande bedragen te vorderen. Dit aantal nam tussen 2014 en 2018 met 37 procent af - van ruim 258.000 naar ruim 162.000 zaken. ‘Voor de schuldenaar betekent dit dat zijn verkeersboete niet verder wordt verhoogd met de kosten die zijn verbonden aan de inzet van een gerechtsdeurwaarder’, schrijft minister Dekker in zijn brief aan de Kamer.

Geen onwil

Nadja Jungmann, lector schulden aan de Hogeschool Utrecht, vindt dit een positieve ontwikkeling. ‘Als iemand voorheen een boete kreeg die hij niet meteen kon betalen, dan kreeg diegene te maken met verhogingen. De eerste keer met vijftig procent, de tweede keer met honderd procent. Mensen kwamen daardoor enorm in de problemen. Terwijl het vaak niet een kwestie van onwil was dat ze niet betaalden, maar eerder dat het gewoon niet lukte.’

Commerciële partijen als telefoonaanbieders en energiebedrijven werken al langer met betalingsregelingen voor klanten die hoog uitgevallen rekeningen niet in één keer kunnen ophoesten. Dat de overheid hierin nu meebeweegt past in het tijdperk van ‘de moderne sociale incasso’, aldus Jungmann. ‘Dat mensen er gebruik van maken, laat bovendien zien dat er behoefte aan is.’

Het CJIB voert momenteel een pilot uit waarbij mensen die na een tweede aanmaning nog niet hebben betaald, en wel al eerder met een deurwaarder te maken hebben gehad, worden gebeld met het aanbod een regeling te treffen. ‘Hiermee voorkomen we dat zaken aan een deurwaarder worden overgedragen', aldus een woordvoerder. Het is tegenwoordig ook mogelijk een regeling te treffen als al sprake is van een dwangmiddel, zoals inname van het rijbewijs.