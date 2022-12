Verijdelde coupplannen in Duitsland: ‘Deze mensen hadden wapens en waren bereid te doden’

De Duitse politie in Karlsruhe escorteert een verdachte van deelname aan de coupplannen naar een helikopter. Beeld Reuters

Hoe uitzonderlijk is de Duitse antiterreuroperatie van vandaag?

‘Ik ben vooral onder de indruk van de omvang, maar ook in andere zin is het groot: er zijn mensen uit verschillende bewegingen opgepakt. Het gaat vooral om zogenoemde Reichsbürger, maar ook mensen van een politieke partij als AfD, rechtsextremisten en complotdenkers zijn erbij betrokken.

‘Dat vind ik schokkend. Als wetenschappers prenten we ons altijd in dat we zulke groepen vooral los van elkaar en op zichzelf moeten zien en onderzoeken, maar nu blijkt dat ze daadwerkelijk samenspannen. We wisten wel dat er overlap zat tussen radicale bewegingen, maar nu zijn de banden echt zichtbaar geworden.’

In de Duitse coupplannen klinkt de echo van de Amerikaanse Capitoolbestorming van 2021, waarbij ook zeer uiteenlopende groepen betrokken waren. In hoeverre gaat die vergelijking op?

‘Het heeft zeker met elkaar te maken. Dat hangt voor een deel samen met het breed gedeelde anti-overheidsdenken dat de afgelopen jaren is ontstaan door onvrede met coronamaatregelen. Via sociale media is wereldwijd een zwerm ontstaan van mensen met gedeeld gedachtegoed.

‘We zagen dat de Capitoolbestorming enorm werd toegejuicht binnen die wereldwijde beweging. In Duitsland, maar ook in Nederland, zagen velen het als inspiratie om het ook in eigen land te proberen. Of er daadwerkelijk plannen ontstaan, hangt af van hoe vruchtbaar de bodem is. In Duitsland is dat zeker zo. Er waren al georganiseerde anti-overheidsgroepen, zoals de Reichsbürger.’

Wie zijn precies die Reichsbürger en waarom vormen ze zo’n bedreiging?

‘De Reichsbürger zijn mensen die enkel het Duitse keizerrijk, zoals het in 1871 is opgericht, als het ware Duitsland zien. De huidige Bondsrepubliek erkennen ze niet. Ze geloven dat de geallieerden nog altijd de controle hebben over Duitsland en dat het huidige kabinet een marionettenregering is. Het is een ultranationalistische en antisemitische beweging. De afgelopen jaren is de dreiging van de Reichsbürger toegenomen. Ze hebben flink wat op hun kerfstok en zijn verantwoordelijk voor honderden misdrijven, waaronder lichamelijk geweld.

‘De regering lijkt de aanpak van rechts-extremisme eindelijk op de rit te krijgen. Dat blijkt, gezien de ernst van deze samenzwering, ook hard nodig.’ Beeld Hollandse Hoogte / Werry Crone

‘Een opvallende Reichsbürger die is opgepakt, is Prinz Heinrich XIII Reuss. Hij zou na de coup de leiding over de nieuwe regering krijgen. Officieel is hij geen prins, de Duitse adel is immers afgeschaft, maar hij is wel een achterneef van prinses Beatrix. De Oranjes willen niks meer met deze tak te maken hebben vanwege nazisympathieën: de opa van Heinrich was bevriend met nazi-kopstuk Göring. Samen met zijn moeder schreef Heinrich ooit een boze brief aan Beatrix waarin hij stelde dat ze onterecht werden verguisd. De toenmalig koningin luisterde daar niet naar en heeft achteraf dus groot gelijk.’

Hoe beoordeelt u de plannen van deze extremisten?

‘Het lijkt erop dat ze door het plegen van aanslagen zoveel mogelijk onrust en chaos wilden veroorzaken. Dat is een klassiek recept van extreemrechts en wordt wel de Strategie der Spannung genoemd. Het idee is dat een aanslag tot een overreactie van de regering leidt, waardoor veel mensen weer willen optreden tegen die regering.

‘Bovendien wist deze groep de afgelopen jaren een breed front te vormen in verschillende geledingen van de overheid, zoals de politie, het leger en de rechterlijke macht. Een van arrestanten is oud-AfD politica en rechter Birgit Malsack-Winkemann. De extremisten dachten dat uiteindelijk meer mensen uit het overheidsapparaat zich bij hen zouden aansluiten.’

Is Duitsland echt ontsnapt aan een coup?

‘Het bleef niet enkel bij plannetjes; deze mensen hadden wapens en waren bereid te doden. Dat hebben ze ook zelf verklaard. Bovendien hadden ze ook vooruit gepland. Ze hadden de ministerposten al verdeeld voor hun eigen kabinet als ze de Bondsdag hadden afgezet. Vaak hebben terroristen geen goed idee wat ze na aanslagen willen doen, maar deze duidelijk wel.’

‘Van dreiging was dus zeker sprake. Er was een acuut gevaar van aanslagen waarbij doden hadden kunnen vallen. Toch had een coup in werkelijkheid nooit kans van slagen.’

De laatste jaren was er veel kritiek op de Duitse aanpak van extremisme. Betekent dit succes dat de aanpak is verbeterd?

‘Duitsland heeft echt een groot probleem met rechtsextremisme in het overheidsapparaat. Een flink aantal medewerkers van de krijgsmacht en de inlichtingendienst heeft banden met extreemrechts, bleek in mei uit een groot onderzoek. In 2018 moest inlichtingenchef Hans-Georg Maassen opstappen omdat hij rechts-extremisme niet serieus zou nemen.

‘Ik volg de Duitse antiterreuroperaties al jaren en heb gezien dat deelstaten en de landelijke overheid vaak bewust en onbewust langs elkaar heen werken. De deelstaten bestempelden rechtsextremistische misdaden dikwijls simpelweg als uitgaanscriminaliteit of vandalisme om te voorkomen dat ze de zaak moesten overdragen aan bondsautoriteiten. Daardoor bleef een landelijke aanpak uit.

‘Nu zien we dat er invallen zijn geweest in verschillende deelstaten, van Hessen tot Thüringen en Berlijn. De regering lijkt de aanpak eindelijk op de rit te krijgen. Dat blijkt, gezien de ernst van deze samenzwering, ook hard nodig.’