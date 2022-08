Verhuizing statushouders om ruimte te maken in overvolle asielzoekerscentra loopt ver achter

Een voormalig kantoor van de Belastingdienst in Oss is ingericht als tijdelijke opvang. Een meisje uit Syrië komt kijken bij twee vrouwen uit Oekraïne. Beeld Marcel van den Bergh

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), opgevraagd door persbureau ANP. De trage doorstroom is een van de oorzaken van het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontstaan hierdoor nijpende situaties, met asielzoekers die buiten het hek overnachten. Donderdagavond liet het COA weten dat het ‘met improviseren, passen en meten’ was gelukt de aankomende nacht iedereen onderdak te bieden, maar dat een deel wel op stoelen moet slapen.

Om de situatie te verbeteren sprak het kabinet eind juni met onder meer provincies en gemeenten af om 7.500 asielzoekers versneld door te plaatsen. Die operatie loopt zwaar achter op schema. Tussen 1 juli en 8 augustus 5.840 hadden statushouders moeten verhuizen, bijvoorbeeld naar flexwoningen of omgebouwde kantoorpanden. Het zijn er 3.040 geworden, slechts iets meer dan de helft.

Dat het zo moeilijk is om een plek te vinden voor statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, is voor een belangrijk deel het gevolg van het woningtekort in Nederland. Bijna 16 duizend statushouders verblijven nu noodgedwongen in een asielzoekerscentrum omdat er voor hen geen reguliere woning beschikbaar is.

Het kabinet is voornemens dit jaar nog 7.500 extra flexwoningen te bouwen en panden geschikt te maken voor bewoning. Hiervoor heeft het 100 miljoen euro vrijgemaakt. Eenderde van de woningen is bedoeld voor statushouders of Oekraïners.

Nieuw verzoek

Het regelen van nieuwe opvangplaatsen voor asielzoekers verloopt intussen moeizaam. Deze week verzocht het kabinet de gemeenten nog om twee keer zoveel noodopvangplekken te regelen dan eerder afgesproken. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad, waar het verzoek is neergelegd, reageerden er niet direct op. Voorzitter Hubert Bruls benadrukte wel dat de veiligheidsregio’s nu al aanlopen tegen de grenzen van het uitvoerbare. Eerder regelde staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie) twee cruiseschepen voor de opvang, maar de vraag is waar die kunnen liggen.

Intussen kampt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die de asielaanvragen moet behandelen, met grote achterstanden. Afgelopen mei concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid nog dat de dienst te weinig personeel heeft om alle aanvragen zowel zorgvuldig als snel te behandelen.

Vluchtelingenwerk Nederland heeft aangekondigd naar de rechter te stappen omdat de opvang niet aan de minimale wettelijke vereisten voldoet. De organisatie hoopt zo de impasse te doorbreken tussen Rijk en gemeenten over de vraag wie de verantwoordelijkheid heeft om opvang te regelen.