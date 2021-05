Verhuizing Ruttes Algemene Zaken naar Catshuisterrein leidt tot protesten

Tijdelijke huisvesting op het Catshuisterrein voor het ministerie van Algemene Zaken (artist’s impression). Beeld Rijksvastgoedbedrijf

De geplande bouw van een ‘prefab’, twintig meter hoog kantoorgebouw voor tweehonderd ambtenaren, pal naast het monumentale Catshuis in het beschermde park Sorghvliet, leidt tot boze reacties van omwonenden, historische verenigingen én van een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad.

Nu het Haagse gemeentebestuur een besluit moet nemen over een omgevingsvergunning (de bouw moet dit najaar beginnen) ligt ook dit uitvloeisel van de Binnenhofrenovatie plots onder vuur. GroenLinks, de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren scharen zich achter protesten vanuit onder meer de wijk Zorgvliet.

Nog tot halverwege deze week kunnen bezwaarmakers ‘zienswijzen’ indienen op de vergunningaanvraag door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en dat is ook al op flinke schaal gebeurd. Een digitale informatieronde van anderhalve maand geleden waarin het RVB het plan toelichtte, heeft de onrust eerder aangewakkerd dan gesust.

De omvang, stijl en het materiaal van het voorziene, tijdelijke ministerie bij het Catshuis maakt van dat uit 1642 daterende rijksmonument ‘een uit Madurodam overgewaaide maquette, een speelgoedhuis’, foetert SOS Den Haag in de onlangs ingediende zienswijze. SOS is een organisatie die zich met architectuur-vraagstukken bezighoudt.

Kantoorpuist

Op Twitter sprak raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij van ‘een kantoorpuist’ in een cultuurhistorische, beschermde groene omgeving. Park Sorghvliet, waarin het Catshuis ligt, heeft de status van groen monument.

In een factsheet van maart van dit jaar kiest de Rijksvastgoeddienst voor hele andere woorden. Het Catshuisterrein wordt volgens planning over een jaar of zes ‘weer teruggebracht in de huidige staat’. Maar in de tussentijd komt er dus een ‘duurzaam en circulair’ tijdelijk ministerie te staan, bestaande uit ‘schakelbare units’. Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft het ontworpen.

De verhuizing zal de omgeving veranderen, erkent het RVB, en ook het Catshuis zelf gaat op de schop. Daar komt premier Rutte te werken en komt de ministerraad bijeen. Om tweehonderd ambtenaren te huisvesten moet ook veel worden aangepast. Zes bomen en wat groenvoorzieningen zullen moeten wijken. In het park komt een parkeerplaats voor enkele tientallen auto’s. Verder zal ook de monumentale omheining voor een deel moeten worden afgebroken, om later weer te worden hersteld.

Veiligheidsrisico’s

Omwonenden zijn er in groten getale niet gerust op. Oud-voorzitter van bewonersoverleg Zorgvliet Robbert Coops stoort het dat niet alle informatie met omwonenden of andere belanghebbenden wordt gedeeld. ‘Vanwege vermeende veiligheidsrisico’s is niet alles openbaar gemaakt’, zegt Coops over de betwiste aanvraag van de omgevingsvergunning.

Hij vreest dat de gemeente het Rijk snel ter wille zal zijn, ‘want zo gaat het vrijwel altijd’. De ergernis schuilt er vooral ook in dat nota bene pal tegenover een entree tot het Catshuis kantoorruimte leegstaat, waarin onder meer ambtenaren van Economische Zaken en Rijkswaterstaat tijdelijk hebben gewerkt.

Coops: ‘Daar is ook al een ondergrondse parkeergarage. Waarom zouden die ambtenaren van Algemene Zaken daar niet naartoe kunnen?’ Coops komt beroepshalve vaak op het Binnenhof. ‘Het gaat eigenlijk alleen om mensen van de Rijksvoorlichtingsdienst en ondersteunend personeel. Waarom lopen die zulke grote veiligheidsrisico’s en ambtenaren van Rijkswaterstaat niet?’