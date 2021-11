Verhuizing Dolfinarium-dolfijnen valt voorlopig in het water

De acht tuimelaars mogen van de rechter niet naar China. De drie vrouwtjes en vijf mannetjes werden al speciaal getraind voor de verhuizing. Beeld Raymond Rutting/ de Volkskrant

De uitspraak van de Amsterdamse voorzieningenrechter volgde dinsdag op een spoedprocedure aangespannen door twee dierenwelzijnsorganisaties (Sea Shepherd en House of Animals), die vinden dat het dierenwelzijn van de dieren in China achteruit zou gaan.

Ironisch genoeg is de verhuizing naar China juist het gevolg van het voornemen van het Dolfinarium in Harderwijk om het dierenwelzijn in het park te verbeteren. Na een rapport van de visitatiecommissie Dierentuinen kreeg het park in september 2020 namelijk een tik op de vingers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De commissie stelde vast dat het Dolfinarium niet voldoet aan de eisen voor dierenwelzijn. De dieren zouden te veel worden ingezet als artiest, in dienst van de bezoekers. Bovendien zijn de verblijven te klein.

In reactie op het rapport nam het Dolfinarium zich voor de bassins waarin de dolfijnen en andere dieren verblijven te vergroten. Maar: meer ruimte per dier betekent minder dieren. Daarop werd besloten twaalf dieren te verkopen aan Hainan Ocean Paradise, een waterpark in het zuiden van China.

Dat is nou ook weer niet de bedoeling, vinden de twee dierenwelzijnsorganisaties. In China worden de dieren gedwongen allerlei trucjes te doen en gaat het dierenwelzijn sowieso achteruit, zo is hun overtuiging. Ze riepen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op een streep te zetten door de exportvergunning van de dieren.

Daar ging het ministerie niet op in, waarna de twee organisaties een beroepschrift aantekenden bij de meervoudige kamer van de Amsterdamse rechtbank. Die zaak dient op 23 november. De spoedprocedure van dinsdag had het doel te voorkomen dat de twaalf dieren voor die tijd al in China rondzwemmen. De voorzieningsrechter gaf de dierenwelzijnsorganisaties gelijk: de verhuizing moet inderdaad wachten op de uitspraak in de zaak, tot die tijd is de exportvergunning niet geldig.

Zo vist het Chinese waterpark voorlopig achter het net. De exportvergunning die het ministerie aan het Dolfinarium gaf verloopt op 9 januari 2022.