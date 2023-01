Verhuizen in Berlijn kan pas na een aantal bureaucratische omleidingen

Waar lopen correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Verhuizen in Berlijn vereist nog altijd een flinke bureaucratische procedure, ziet correspondent Remco Andersen

We zijn verhuisd, dus het is weer tijd voor een fysieke afspraak met de gemeente Berlijn. Kan dat niet online? Vergeet het maar. De Duitse overheid is volstrekt digibeet en hoewel er hard wordt gewerkt aan het online brengen van allerlei diensten, behoort het doorgeven van een nieuw adres daar kennelijk nog niet toe. Het probleem is: een fysieke afspraak is óók niet mogelijk. Althans, nauwelijks.

De gemeente Berlijn kampt met ernstige personeelstekorten, en de coronacrisis heeft dat probleem vergroot. Het feit dat er medio februari een Berlijnse deelstaatverkiezing voor de deur staat waar honderden ambtenaren voor zijn vrijgemaakt, doet weinig om de nood te lenigen. Het is een grote frustratie voor Berlijners die een kind moeten registreren, een paspoort vernieuwen, of een simpele verhuizing moeten doorgeven.

Wie een afspraak wil inplannen – dat kan wel online – krijgt dan ook standaard een kalender vol rode blokjes: alles ausgebucht. De enige oplossing is een truc die volstrekt niet hoort bij een noord-Europese hoofdstad: eindeloos de pagina vernieuwen totdat er ergens een blauw blokje opduikt, en dan razendsnel klikken. Drie keer resulteert dat in de mededeling dat het tijdvak niet meer beschikbaar is – een andere klikker was ons voor. Na 20 minuten scoren we een afspraak in Spandau, midden op de dag, anderhalf uur rijden. Na nog eens 20 minuten weten we een dichterbij te versieren, in stadsdeel Neukölln.

Overigens kan men in Berlijn tegenwoordig wel online het betaald ouderschapsverlof en Kindergeld aanvragen – een avontuur dat wij binnenkort zullen meemaken. Maar bekenden meldden al dat die procedure dikwijls hapert, en dat we beter zowel analoog – een formulier van 27 pagina’s – als digitaal voorbereid kunnen zijn. Dus mogelijk wordt dat dubbel werk.

Ben je eenmaal door die hindernisbaan heen, dan werkt het prima. Een keurige jongeman neemt onze documenten in ontvangst, en regelt het ter plekke. Dan krijg ik een ingeving, en presenteer op hoop van zegen ook mijn kentekenbewijs – weliswaar geen afspraak voor gemaakt maar toch ook ambtelijke assistentie vereisend. En ja, voor 10 euro en 20 cent zet hij hem op het nieuwe adres. Er staat zelfs een pinautomaat op zijn bureau, in het analoge Berlijn altijd reden voor vreugde.

De Kassenautomat in het gemeentehuis. Beeld Remco Andersen

Te vroeg gejuicht: de pinautomaat accepteert alleen de Duitse pas: een Nederlandse pas met het alom gerespecteerde Maestro-logo resulteert in een boos piepje. ‘Zo ver zijn we nog niet’, zegt de ambtenaar. Maar we kunnen ook contant betalen. Wat volgt is een bureaucratische omleiding die mijn geliefde aan de ambtelijke desorganisatie in haar geboorteland doet denken: ‘Het is net alsof we nog in Beiroet wonen, vind je niet?’

Contant betalen kan namelijk niet bij de ambtenaar zelf. Dat moet gebeuren bij de betaalautomaat op het gemeentehuis van stadsdeel Neukölln, drie straten verderop. In een grauw zijvertrek staan daar twee Kassenautomaten die zo lijken weggelopen uit een Nederlandse parkeergarage van 1990. Kaartje erin, muntjes erachteraan, bonnetje eruit, en weer terug om het opgebroken kruispunt heen naar de ambtenaar.

Terug op het oorspronkelijke kantoor tref ik mijn geliefde aan op de trap, het kentekenbewijs in haar hand voorzien van een sticker met ons nieuwe adres. Wat blijkt? De betaling is direct doorgevoerd in het systeem, de procedure afgerond. Mijn bonnetje kan in de prullenbak. Kennelijk is er nog hoop voor de Duitse digitalisering.