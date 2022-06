Verhoren Capitoolbestorming: Trump vond het lynchen van vicepresident Pence diens ‘verdiende loon’

Oud-president Donald Trump is te zien op een beeldscherm tijdens een hoorzitting van de parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Beeld Brendan Smialowski / AFP

‘Zijn verdiende loon’, zou Donald Trump gezegd hebben nadat zijn aanhangers, verzameld buiten het Capitool, hadden gescandeerd dat ze vicepresident Mike Pence wilden ophangen. Pence was op dat moment bezig de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020, gewonnen door Joe Biden, te bekrachtigen. Volgens Liz Cheney, de Republikeinse vicevoorzitter van de commissie, kon Trump zich wel vinden in het lynchen van Pence om die reden.

Op 6 januari 2021 trokken duizenden Amerikanen vanuit het hele land naar Washington na een oproep van Trump, die volhield dat er bij de verkiezingen op grote schaal was gefraudeerd en dat híj eigenlijk had gewonnen. Deze bestorming was ‘het uitvloeisel van een couppoging’ door Donald Trump, zo zal de onderzoekscommissie, bestaande uit zeven Democraten en twee Republikeinen, de komende weken in een reeks hoorzittingen beargumenteren. ‘Het geweld was geen toeval’, zei voorzitter Bennie Thompson tegen een muisstille zaal, ‘maar Donald Trumps ultieme poging om in het zadel te blijven.’

‘Bullshit’

De commissie liet donderdag stukjes van verhoren zien die in de volgende hoorzittingen uitgebreider zullen worden behandeld. In die verhoren komen naaste medewerkers van Trump aan het woord die, zo blijkt uit de beelden, heel goed wisten dat hij de verkiezingen had verloren en dat ook aan hem kenbaar hadden gemaakt. William Barr, minister van Justitie onder Trump, zei dat hij tegen zijn baas had gezegd dat diens beweringen ‘bullshit’ waren. Toch hield Trump voet bij stuk. Trumps dochter Ivanka onderschreef Barrs verklaring, zei ze in een video tegen de commissie.

‘Ivanka Trump heeft zich niet in de verkiezingsuitslagen verdiept’, reageerde haar vader op Truth Social, zijn eigen socialemediaplatform. ‘Ze heeft dat gezegd uit respect voor Barr.’

De Capitoolbestorming is inmiddels zeventien maanden geleden, en vooral Democraten zijn bang dat de afschuw over die dag bij veel Amerikanen is weggeëbt. Twee op de drie Republikeinse kiezers geloven nog steeds dat Trump de verkiezingen heeft gewonnen. Meer dan de helft meent dat linkse in plaats van rechtse extremisten verantwoordelijk waren voor de gewelddadigheden rond het Capitool, blijkt uit een recente peiling van Reuters/Ipsos.

Proud Boys

De eerste hoorzitting draaide donderdag voor een groot deel om dat geweld. Er vielen vijf doden en honderden mensen raakten gewond. Twee agenten die erbij waren pleegden korte tijd later zelfmoord. Er werden nieuwe beelden getoond van de Proud Boys, een extreem-rechtse militie die met 250 tot 300 man naar Washington was afgereisd. ‘Trump had ons gevraagd om te komen’, zei een van de leden in een video. Documentairemaker Nick Quested, die die dag met de groep meeliep, zei in een verklaring dat hij in de groep veel woede had gezien.

Die woede ondervond agent Caroline Edwards, een van de getuigen, aan den lijve. Edwards werd met een fietsenrek aangevallen en raakte even buiten bewustzijn. Ook beschreef ze hoeveel bloed er die dag vloeide, zoveel dat ze uitgleed over het bloed van anderen. Ze heeft hersenschade overgehouden aan het geweld en is nog altijd niet aan het werk.

Deze maand zullen nog vijf hoorzittingen worden gehouden, de eerstvolgende aanstaande maandag. Bij elke zitting zal volgens de commissie duidelijker worden dat de Capitoolbestorming geen uit de hand gelopen protest was, maar ‘een uitgekiend plan’.