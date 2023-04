Verhoging schuldenplafond VS voorbode van harde confrontatie tussen Republikeinen en Joe Biden

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy in gesprek met verslaggevers kort nadat de wet die het Amerikaanse schuldenplafond verhoogt, is aangenomen. Beeld AP

Eén stem minder, en het was hem niet gelukt. Na maandenlange onderhandelingen kreeg voorzitter Kevin McCarthy woensdagavond ternauwernood zijn eerste belangrijke wetsvoorstel aangenomen door zijn Republikeinse fractie. ‘Wij hebben ons werk gedaan’, zei McCarthy na afloop. Het is een symbolisch wapenfeit met grote consequenties.

De wet zou het volledige Amerikaanse overheidsbudget voor de komende tien jaar aan banden leggen. In de praktijk komt dat neer op een bezuiniging van 14 procent. Het voorstel maakt een einde aan tal van maatregelen op het gebied van klimaat, zorg en onderwijs – allemaal stokpaardjes voor de Democraten.

Over de auteur

Thomas Rueb is correspondent in de Verenigde Staten voor de Volkskrant. Hij woont in New York. Hij is auteur van het boek Laura H.

Kans om ooit daadwerkelijk beleid te worden heeft zijn wet niet. Daarvoor moet het voorstel eerst langs de Senaat, waar het door de Democratische meerderheid geheid sneuvelt. President Biden zou in het uiterste geval nog een veto kunnen uitspreken. Volstrekt onhaalbaar dus, dat snappen de Republikeinen ook. Zij beogen iets anders: Joe Biden aan de onderhandeltafel krijgen, met als inzet de Amerikaanse economie.

Gevaarlijke patstelling

De centrale kwestie is de verhoging van de Amerikaanse staatsschuld. Elk jaar stelt het Congres het schuldenplafond vast, het maximale bedrag dat de VS mogen lenen. Dat plafond wordt steevast verhoogd, omdat het land elk jaar meer leent om te kunnen blijven functioneren. Het huidige schuldenplafond wordt naar verwachting deze zomer al aangetikt.

Bij een scenario waarin het Congres tegen verhoging stemt, zou de Amerikaanse overheid dan feitelijk zonder geld komen te zitten – met alle rampzalige gevolgen van dien. De Republikeinen, onder aanvoering van Kevin McCarthy, gebruiken dat scenario nu als pressiemiddel om concessies af te dwingen bij de president.

De Republikeinen in het Huis zeggen alleen voor verhoging te willen stemmen in ruil voor verregaande bezuinigingen, waardoor Bidens beleid op voor hem cruciale gebieden onuitvoerbaar wordt. Het resultaat is een gevaarlijke patstelling. ‘Erger dan onverantwoordelijk’, noemde de president deze ruilhandel.

Tegenslag voor Biden

Voor Joe Biden is McCarthy’s succes woensdag een tegenslag. De Republikeinse voorzitter heeft zich in staat getoond zijn onstuimige fractie, boven verwachting, op één lijn te kunnen krijgen. Eerder benadrukte hij dat de Republikeinen steeds nee zeggen op zijn plannen, maar vervolgens geen alternatief aanbieden. Nu ligt er zo’n alternatief klaar, zij het voor de Democraten volstrekt onverteerbaar.

Het duurde maanden voor McCarthy tot een voorstel kwam dat zijn zeer verdeelde fractie zou slikken. Vanwege de krappe meerderheid in het Huis waren vijf tegenstemmen genoeg om de wet in het Huis te doen stranden. Uiteindelijk stemden vier Congresleden woensdag tegen, allen afkomstig uit de radicaal-rechtse hoek.

Het aangenomen voorstel heeft de president in het defensief gedwongen. ‘Ik zal met McCarthy afspreken’, zei Biden woensdag op een persconferentie. ‘Maar niet over of het schuldenplafond wordt verhoogd. Daar valt niet over te onderhandelen.’