Verhoging ov-tarief Chili opgeschort na nieuwe onlusten, voor het eerst sinds dictatuur militairen op straat

Voor het eerst sinds de militaire dictatuur, die eindigde in 1990, patrouilleerden militairen op straat in de Chileense hoofdstad Santiago. Beeld REUTERS

‘Ik heb met grote nederigheid geluisterd naar de stem van mijn landgenoten. Zo zijn democratieën gebouwd’, sprak Piñera tijdens een televisietoespraak vanuit het presidentieel paleis La Moneda in Santiago.

Het aangekondigde besluit komt na weken van protesten in de hoofdstad tegen de verhogingen van vier eurocent. Vrijdagnacht stelde Piñera na hevige onlusten, waarbij zeker zestien bussen in vlammen opgingen, winkels werden geplunderd en diverse gebouwen in brand werden gestoken, de noodtoestand in voor de hoofdstad.

Voor het eerst sinds de militaire dicatuur van generaal Augusto Pinochet in 1990 werd beëindigd, patrouilleerden op bevel van Piñera weer militairen in de straten van Santiago.

Ondanks de aanwezigheid van de militairen en politie, trokken zaterdag opnieuw duizenden Chilenen de straat op, ook in steden buiten Santiago. Ze protesteerden niet alleen tegen de ov-tariefsverhoging, maar ook tegen de prijzen van elektriciteit, water en medicijnen.

De politie gebruikte waterkanonnen en schoot traangas af op de betogers, die barricades hadden opgeworpen en winkels plunderden. Over de hele stad werd een aantal winkelcentra gesloten.

Het openbaar vervoer in Santiago lag zaterdag stil. Ook de metro in de hoofdstad bleef een dag na de ernstige vernielingen van vrijdag dicht. Volgens de autoriteiten zijn 41 stations van het metrostelsel, een van de Chileense paradepaardjes, vernield. Het is nog niet bekend wanneer de metrotreinen weer gaan rijden.

Er is inmiddels een avondklok ingesteld in Santiago en directe omgeving tussen 20.00 uur en 07.00 uur.

Evenementen afgelast

Als gevolg van de noodsituatie heeft de nationale voetbalbond dit weekend de wedstrijden opgeschort. Ook een concert dat de Nederlandse violist André Rieu zaterdag zou geven in Santiago is afgeblazen vanwege de noodtoestand. Ook vrijdag werden alle grootschalige evenementen in de Chileense hoofdstad al afgelast vanwege de uit de hand gelopen demonstraties. Zondag zou Rieu nog een concert geven in de stad. Of dat doorgaat is nog onzeker.

Een van de demonstranten bij een brandende wegblokkade. Beeld REUTERS

De oproerpolitie trad op met waterkanonnen en traangas. Beeld REUTERS