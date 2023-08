Verhagen wil aanpassing Postwet vanwege tekort aan bezorgers

PostNL bezorgt weliswaar meer en meer pakketten, maar de bezorging van brievenbuspost blijft achter door een gebrek aan personeel. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen duizend vacatures open staan voor postbezorging. ‘Het lukt ons niet om deze vacatures snel te vervullen’, zei Verhagen in De Telegraaf. ‘We doen er alles aan, bijvoorbeeld rekrutering in verschillende doelgroepen zoals studenten, ouderen en statushouders.’

Dat levert niet genoeg op, zelfs als medewerkers direct een vast contract aangeboden krijgen. ‘We hebben concurrentie van andere bedrijfstakken.’

Het bedrijf is wettelijk verplicht brieven binnen 24 uur te bezorgen en brievenbussen vijf dagen per week te lichten. Vorig jaar wist het bedrijf ruim negen van de tien brieven op tijd te bezorgen, terwijl de wettelijke norm op 95 procent ligt. ‘Als we een landelijk betrouwbaar netwerk willen hebben voor postbezorging dan zullen er zaken aangepast moeten worden’, aldus Verhagen.

CNV reageert verontwaardigd. ‘Dit is de wereld op zijn kop’, stelt bestuurder Daniëlle Woestenberg. ‘Gaan we wetgeving rondom onderwijs en ziekenhuizen ook versoepelen?’

Volgens CNV is postbezorging een publieke dienst die het fundament van de samenleving vormen. ‘Daar moeten we in investeren en geen afbraakbeleid op voeren’, aldus Woestenberg.