Vergroot roken de kans op besmetting met het coronavirus?

Beeld ANP

Het onderzoek naar dit coronavirus, SARS-CoV-2, is nog erg theoretisch, zegt Wanda de Kanter, longarts in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Veel dingen staan nog niet onomstotelijk vast. ‘Maar we weten wel dat rokers gevoeliger zijn voor andere coronavirussen en influenza, de gewone griep. Door het roken doen de trilharen in de luchtwegen het veel slechter.’ Trilharen spelen een belangrijke rol in het afweersysteem.

Er is ook een praktische oorzaak voor een grotere kans op besmetting. Het is namelijk de bedoeling zo min mogelijk met je handen aan je gezicht te zitten. Lastig voor rokers. ‘Als je een pakje per dag rookt, of shag draait, breng je de hele tijd je handen naar je mond en neus’, zegt De Kanter. ‘Daarnaast zit je aan sigarettenpakjes, aanstekers en dergelijke. Door deze herhalende bewegingen is de kans op besmetting logischerwijs groter.’

Ook hebben rokers een grotere comorbiditeit (andere aandoeningen) wat ervoor zorgt dat de kans op een ernstig ziekteverloop groter is en de overlevingskans bij behandeling lager, aldus De Kanter. Uit Chinese studies naar het coronavirus is gebleken dat de kans dat iemand naar de intensive care gaat, aan de beademing moet of uiteindelijk overlijdt, twee tot drie keer zo groot is bij rokers.

Tot slot zijn er recente studies bij mensen en proefdieren die aantonen dat roken zorgt voor een toename in de zogenoemde ACE-2 receptoren in de longen, waar het virus zich aan kan hechten. Daarvandaan baant het zich vervolgens een weg naar gezonde cellen. Wanneer je stopt met roken, nemen deze receptoren weer in hoeveelheid af. ‘Alles in acht nemend is het een goede tijd om te stoppen met roken’, zegt De Kanter.