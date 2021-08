‘Vergisontvoering’ in Cruquius had wellicht te maken met coke-vangst in Antwerpen

Het bedrijfspand in Zwijndrecht dat uitbrandde nadat een auto er – mogelijk met opzet – naar binnen was gereden. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Justitie onderzoekt het verband met de vangst op 28 juli van 1.899 kilo cocaïne die verstopt zat in een container met bananen uit Ecuador. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam bekendgemaakt.

De 56-jarige man, afkomstig uit Hoofddorp, werd op donderdag 4 augustus in een rood Mercedes-busje gestopt door de ontvoerders die hem waarschijnlijk voor iemand anders aanzagen. In de nacht van 10 op 11 augustus dook de man weer op in een woonwijk in Delft, nadat hij was vrijgelaten. Hij had bij verscheidene mensen aangebeld om hulp. De man bleek te zijn mishandeld en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Een dag na de ontvoering werden in Gouda al zes mannen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de ontvoering. Het gaat om drie mannen uit Rotterdam, een man uit Zwijndrecht, een uit Dordrecht en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De mannen zitten nog steeds vast en moeten deze week voor de rechter-commissaris verschijnen.

Omdat de verdachten werden opgepakt toen de man nog zoek was, werd eerst gevreesd dat hij niet meer in leven zou zijn. De politie gaat ervan uit dat de mogelijke ontvoerders hulp hadden of dat er nog meer verdachten zijn. Dat wordt nog onderzocht.

Zakenman

Volgens De Telegraaf zou het mogelijk echte doelwit van de ontvoering een 59-jarige zakenman uit Alblasserwaard zijn. Deze man is betrokken bij een paar bedrijven die gevestigd zijn in pand in Zwijndrecht. Dit pand werd in de nacht van afgelopen vrijdag op zaterdag volledig verwoest nadat er een grote brand was uitgebroken.

Die brand bleek te zijn ontstaan nadat een auto zich rond half 4 in de nacht in het pand had geboord. Op dat moment kwam een andere auto hard aanrijden, stopte bij het gebouw en reed vervolgens weer hard weg, vermoedelijk met als passagier de bestuurder van de auto die zich in het pand had geboord. De politie zei later uit te gaan van brandstichting.

In het pand waren verscheidene bedrijfjes gevestigd waarbij de 59-jarige zakenman is betrokken. De man is op papier niet meer in Nederland gevestigd, maar opereert vanuit Zwitserland. Daar is hij onder meer betrokken bij een IT-bedrijfje, gevestigd in een kleine plaats aan de Obersee. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil geen commentaar geven op het bericht dat er een verband zou zijn tussen de coke-vangst, de brand en de ontvoering, maar bronnen rond het onderzoek bevestigen dat de rol van de zakenman onderzocht wordt.

Vergismoorden

De afgelopen jaren zijn verscheidene onschuldigen het slachtoffer geworden van geweld in het criminele circuit, waarbij daders zich vergisten in het doelwit. Zo werd op 1 januari 2014 GGZ-directeur Rob Zweekhorst vermoord, nadat de dader hem had aangezien voor iemand anders. Datzelfde jaar werd in Amsterdam Stefan Eggermont doodgeschoten door een huurmoordenaar die het gemunt had op een crimineel die een auto reed die leek op die van het slachtoffer.

Dat overkwam in 2016 ook de 31-jarige Amsterdamse DJ Djordy Latumahina. Hij werd in een parkeergarage in Amsterdam in zijn auto doodgeschoten, terwijl zijn vriendin en dochtertje bij hem in de auto zaten. De schutters stonden te wachten op een drugscrimineel die net als Latumahina in een zwarte Mini Cooper reed.

Vorig jaar juli werd de 49-jarige klusjeman Mehmet Kiliçsoy uit Nijmegen het zoveelste slachtoffer van een ‘vergismoord’. Hij werd op klaarlichte dag doodgeschoten in Beuningen.