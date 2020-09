Vergiftigde oppositieleider Navalny met succes uit coma gehaald

Aleksej Navalny in 2018. Beeld EPA

Navalny reageert volgens het ziekenhuis op stemmen van mensen om hem heen. Ook ademt hij weer zelfstandig, na 19 dagen aan een beademingsmachine.

Het ziekenhuis meldde maandag dat Navalny’s toestand verbetert, maar dat het nog te vroeg is voor conclusies over mogelijke permanente schade door de vergiftiging. Een Duits militair laboratorium concludeerde vorige week dat Navalny in Rusland vergiftigd is met novitsjok, een dodelijk chemisch wapen ontwikkeld door de Sovjet-Unie.

De Russische oppositie reageert opgelucht op de eerste positieve berichten over Navalny’s gezondheid sinds de vergiftiging. ‘Geweldig nieuws’, schrijft Navalny’s collega Ivan Zjdanov op Facebook. Maar hij voegde daar aan toe dat de Russische autoriteiten geen enkele aanstalten maken om de aanslag op Navalny’s leven te onderzoeken.

Poetins zwijgen over Navalny – hij weigert zelfs Navalny’s naam uit te spreken – verhoogt de spanningen met EU-lidstaten over de aanslag. Duitsland, dat de leiding neemt in de roep om strafmaatregelen, suggereert af te zien van Nord Stream 2, een gaspijpleiding die het transport van Russisch gas naar Europa moet verhogen. Met de leiding wil het Kremlin tevens Oekraïne omzeilen als doorvoerland. ‘Ik hoop niet dat de Russen ons dwingen ons standpunt over Nord Stream 2 te veranderen’, zei Duitslands minister Maas van Buitenlandse Zaken zondag. De voorzitter van de Duitse oppositiepartij de Groenen zei dat de voltooiing van de gaspijpleiding ‘zou betekenen dat Rusland kan doen wat het wil. Dat signaal moet niet gegeven worden.’

Bondskanselier Merkel heeft de EU en de Navo opgeroepen om de vergiftiging te vergelden. Navo-chef Jens Stoltenberg gaf daar gehoor aan door de aanval te veroordelen en op te roepen tot een internationale reactie. Maar Navo-lidstaat VS is terughoudender: de Amerikaanse president Trump zei zaterdag dat hij geen bewijs gezien heeft voor Navalny’s vergiftiging en dat China een groter gevaar vormt voor de wereld dan Rusland. Daarmee herhaalde hij in wezen het standpunt van het Kremlin, dat ook geen bewijzen zegt te zien voor vergiftiging van ‘de Berlijnse patiënt’, zoals Poetins woordvoerder Dmitri Peskov praat over Navalny.

Navalny’s collega’s houden Poetin verantwoordelijk voor de aanval, aangezien alleen Ruslands geheime diensten toegang hebben tot het zenuwgif – en de diensten staan onder controle van Poetin. Het gif werd in 2018 ook al gebruikt door agenten van de Russische geheime dienst GROe bij een moordaanslag in Engeland op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal, zo concludeerde de Britse regering.