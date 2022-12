nieuws

Vergiftigde Franse boer wint jarenlange strijd tegen biotechreus Monsanto en krijgt 1 procent van schadeclaim

In Frankrijk is een 15 jaar durende juridische strijd tussen een kleine boer en biotechreus Monsanto beslecht; die laatste moet de boer een schadevergoeding van 11 duizend euro (hij had 1 miljoen geëist) betalen wegens vergiftiging met onkruidverdelger Lasso.