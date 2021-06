‘Vergeten kwetsbare groep’ immobiele thuiswonenden is als allerlaatste aan de beurt voor vaccinatie

Demissionair minister De Jonge geeft toe dat immobiele thuiswonenden ‘relatief laat’ in de campagne aan de beurt komen. Beeld ANP

Deze week vroeg het RIVM aan huisartsen om te inventariseren wie van hun patiënten in aanmerking komen voor vaccinatie thuis. Het gaat, volgens de strakke definitie van het RIVM, om mensen ‘die niet, of alleen liggend per ambulance vervoerd kunnen worden óf vanwege psychische redenen niet mobiel zijn’. Hoeveel personen het betreft, is onduidelijk. ‘Ergens tussen de 1.500 en 17 duizend personen, dat is de brede schatting’, zegt een RIVM-woordvoerder. ‘Er zitten bijvoorbeeld ook personen bij die door een ernstige angststoornis de hectiek van een vaccinatielocatie niet aankunnen.’

‘Hoe is het mogelijk dat deze groep kwetsbare mensen zo’n beetje als laatste aan de beurt is voor vaccinatie?’, vraagt Vincent (40) uit Alkmaar zich af – hij wil liever niet met zijn achternaam in de krant vanwege zijn situatie. Hij lijdt aan een ernstige evenwichtsstoornis, daarom lukt het hem niet om bij de GGD de prikken te halen. ‘Zuur’ noemt hij het, dat hij zo lang moet wachten op zijn vaccinatie.

Demissionair minister De Jonge geeft toe dat deze groep ‘relatief laat’ in de campagne aan de beurt komt. Maar nu zet ik er op in dat ook zij zo snel mogelijk hun eerste vaccinatie krijgen, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

‘Complexe operatie’

Het gaat om een ‘complexe operatie’, daarom duurde het langer. Niet alleen door de onduidelijkheid over wie er voor thuisvaccinatie in aanmerking komt, waardoor meer mensen om vaccinatie aan huis vragen dan aanvankelijk was gedacht. Ook speelt mee dat 60-minners niet kunnen worden ingeënt met het ‘gemakkelijke’ vaccin van AstraZeneca, waarmee de huisartsen bekend zijn. Om thuiswonenden te kunnen vaccineren moeten huisartsen een getrokken spuit met het Pfizervaccin ophalen bij een GGD-locatie en zij moeten die koud vervoeren.

Omdat al snel bleek dat de huisartsen deze opdracht niet alleen aankonden, hielp de organisatie Thuisvaccinatie mee. Ook die zit inmiddels aan haar taks. Vandaar dat het ministerie van Volksgezondheid op zoek moest naar een volgende ‘prikkende organisatie’, die de komende weken flink aan de bak moet. Het ministerie is hierover ‘zo goed als rond’, maar wil de naam van deze uitvoerder nog niet bekendmaken.

Artsen van Thuisvaccinatie hebben sinds april al ongeveer 3.500 personen thuis gevaccineerd, zegt directeur Ilona de Vreeze. Dat ook Thuisvaccinatie nu overloopt, ligt volgens haar vooral aan de vervuiling van de aangeleverde lijsten. ‘Er stonden ook veel mensen op die best naar de GGD hadden gekund. Daardoor zijn veel mensen die de thuisvaccinatie echt nodig hebben naar achter geschoven. Een aantal van hen is ondertussen echt wanhopig.’

Zo ook Vincent. Sinds maart 2020 leven hij en zijn vriendin en hun twee kinderen in isolatie. ‘Geen sport, geen school, geen vrienden en familie. En voorlopig hebben wij geen zicht op vrijheid’, zegt Vincent. En met hem meer mensen. ‘Ik weet dat iedereen zijn best doet, maar ik maak me gewoon zorgen over de mensen die nog kwetsbaarder zijn dan ik. Terwijl de belofte was dat de kwetsbaren het eerst aan de beurt zouden zijn.’