‘Vergeten’ boodschappen of last minute nagellak: op Eerste Kerstdag is het gewoon te koop

Een bloemenzaak in Den Haag is open op Eerste Kerstdag. Beeld Freek van den Bergh

‘Hey Ezra! Verkopen wij kerstkaarten?’

‘Naast de eieren!’, roept caissière Ezra terug.

Op Eerste Kerstdag is supermarkt Jumbo aan de Haagse Laakweg al om 9 uur open. Twee uur later opent ook de naastgelegen Action zijn deuren. Kerstkaarten verkopen ze er niet, maar kerstlichtjes ‘voor binnen en buiten’ zijn er in de aanbieding, net als de chocolade Kerstmannen met afgebroken lichaamsdelen.

Waar traditioneel op Tweede Kerstdag veel meubelboulevards en grote doe-het-zelf-zaken zijn geopend, lijkt nu ook de heilige vrije Kerstzondag op z’n retour. Volgens Bob Gross van Openingstijden.nl zijn op Eerste Kerstdag ruim 1.200 van in totaal 6.000 supermarkten open, waar dat vijf jaar er geleden nog een luttele tweehonderd waren.

Ook andere winkelketens openen – zij het schoorvoetend – op Eerste Kerstdag hun deuren. ‘Hier stond voor tien uur al een man op ons te wachten’, zegt Dina Meslouhi vanachter de kassa bij Etos in het Haagse Zeeheldenkwartier. ‘Hij was vergeten een cadeau te kopen voor het nieuwe vriendje van zijn dochter, en was heel blij dat we open zijn.’

Deze drogisterij is nog slechts een van de 17 Etos-filialen (van in totaal 550) die op de herdenking van Jezus’ geboortedag geopend zijn, waar ze vorig jaar nog allemaal waren gesloten. ‘Etos komt graag tegemoet aan de wensen van de klant’, zegt woordvoerder Pauline van den Brandhof. ‘Mensen die kerst vieren en zich net voor het kerstdiner bedenken: oh, ik wil mijn nagels nog lakken maar ik heb geen nagellak in huis, kunnen bij Etos alsnog terecht.’

Dina Meslouhi vindt het niet erg om met Kerst tot acht uur vanavond te werken: ‘Hier werken vandaag vooral collega’s die geen kerst vieren; Bilal, Khadisha en ik. Wij hebben altijd vrij tijdens het Offer- en het Suikerfeest. Alleen Rachelle viert wel Kerstmis. Zij wordt om 12 uur afgelost.’

Een rondgang langs caissières leert dat op Eerste Kerstdag vooral ‘vergeten’ boodschappen worden gedaan, zoals kaarsen, servetten, ingrediënten voor het kerstdiner en valreepcadeautjes voor onder de boom. ‘Wij spelen vanmiddag Dubbelspel’, lachen Priya (41) en haar moeder Sila die in de Etos bij het rek met geurtjes en Happy Socks staan. ‘Iedereen brengt voor een tientje cadeautjes mee. Dan gaan we erom dobbelen en mag je graaien.’ Als ze tandpasta of deodorant kopen, mogen ze bovendien een gratis kerst-cd van André Hazes mee naar huis nemen, leert het actiebord midden in de winkel.

Bij de Action in de Haagse Molenwijk komt Tim Westenberg naar buiten met glazen kaarsenhouders, kaarsen en een vriendin met een groot vuurwerkpakket. ‘Heel handig, dat de winkels open zijn’, vindt de 17-jarige autoverkoper, die op Kerstavond nog in de showroom van Move auto’s stond te verkopen, en dus geen tijd had om kerstinkopen te doen.

Aan de Haagse Elandsstraat hangen kerstmutsen over de anti-ramkraakpaaltjes voor bloemisterij Bloeiend, die elk jaar op Eerste Kerstdag is geopend. ‘Dit is voor ons een topdag’, zegt bloembinder Sjouke Arwert, terwijl ze goudgespoten gipskruid en kerstballen op een stokje rond een kerstboeket elastiekt. ‘Gisteren stonden we hier zelfs met z’n zevenen.’ Ze benadrukt dat haar baas altijd vraagt wie op deze dag wil werken – ‘het gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid, je hoeft niet per se. En wie werkt, krijgt een bonus.’

Een geopende ACTION in Den Haag op Eerste Kerstdag. Beeld Freek van den Bergh

Vooral in de grote steden neemt het aantal geopende winkels op Eerste en Tweede Kerstdag toe, maar ook in kleinere steden gaan steeds meer supermarkten open. De geopende Haagse Action was vorig jaar nog gesloten, ‘maar ik vind het goed dat wij nu ook open zijn’, zegt Fatima, die vakken van de huishoudartikelenafdeling vult. In totaal zijn deze Kerst 28 van de 387 Actions geopend, met wisselende aanvangstijden. Ook hier werkt vandaag vooral personeel dat zelf geen kerst viert, en bestaat het klantenbestand voor een groot deel uit moslims, voor wie het een gewone woensdag is.

Drogisterijketen Kruidvat opent sommige filialen al voor het derde jaar op rij op Eerste Kerstdag, en spant daarmee de kroon met 118 open zaken. Bob Gros van Openingstijden.nl verwacht dat open winkels op Eerste Kerstdag in de toekomst ‘steeds minder ongebruikelijk’ gaan worden.

Niet alle winkelketens doen mee aan de trend om met Kerstmis open te gaan. ‘Het hele jaar door zetten we de klant op nummer één’, zegt Hema-woordvoerder Frederike van Urk, ‘maar op Eerste Kerstdag vinden we het ook belangrijk dat onze medewerkers de ruimte krijgen om samen te kunnen zijn met mensen die voor hen belangrijk zijn. Of je nu Kerst viert of niet.’