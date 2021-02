Vergeldingsactie VS in Syrië kost zeker 17 pro-Iraanse strijders het leven

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin Beeld AP

Bij de aanval zouden zeker zeventien pro-Iraanse strijders om het leven zijn gekomen, zo meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR). Ook zouden drie vrachtwagens met munitie zijn vernield, zo verklaarde de directeur van het SOHR, Rami Abdel Rahmane.

De luchtaanval was de eerste militaire actie die is ondernomen door de regering-Biden. De aanval was niet bedoeld om de militaire betrokkenheid van de VS in de regio te vergroten, maar eerder om te laten zien dat de VS bereid zijn om het Amerikaanse personeel en de coalitietroepen in Irak te verdedigen, aldus het ministerie van Defensie. ‘We hebben gehandeld op een weloverwogen manier teneinde de gehele situatie in zowel Oost-Syrië als Irak te de-escaleren’, aldus woordvoerder John Kirby van het Pentagon.

Volgens minister van Defensie Lloyd Austin was de aanval geslaagd. ‘We zijn ervan overtuigd dat het doelwit werd gebruikt door dezelfde sjiitische militanten die de aanvallen op onze mensen uitvoerden’, zei hij, verwijzend naar de raketaanval van 15 februari in Noord-Irak.

Kirby zei dat bij de Amerikaanse luchtaanvallen ‘meerdere faciliteiten zijn vernietigd bij een grenscontrolepunt dat werd gebruikt door een aantal door Iran gesteunde militante groepen, waaronder Kataib Hezbollah. De VS geven Kataib Hezbollah de schuld van diverse aanvallen op Amerikaans personeel en belangen in Irak in het verleden.