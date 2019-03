Vergeldingsaanval Israël na eerste raketten sinds 2014 vanuit Gaza op Tel Aviv

Bij de vergeldingsactie richtte het Israëlische leger zich op vier doelen in de zuidelijke stad Khan Younis in Gaza, ongeveer 25 kilometer ten zuiden van Gaza-stad. Palestijnse getuigen in Gaza-stad meldden dat ze Israëlische vliegtuigen zagen en later explosies hoorden. Ook waren in de verte rookpluimen te zien.

Volgens Palestijnse media was onder meer een marinebasis van Hamas het doelwit en zijn twee gebouwen beschadigd. Er zijn vooralsnog geen berichten over slachtoffers.

Raketten op Tel Aviv

Eerder op de dag zijn vanuit de Gazastrook twee raketten afgevuurd richting Tel Aviv, de dichtbevolkte commerciële en culturele hoofdstad van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn er verschillende explosies gehoord, maar lijkt er geen sprake te zijn van doden of gewonden.

Het is de eerste keer dat Tel Aviv, dat zo’n 80 kilometer ten noorden van Gaza ligt, het doelwit is van raketbeschietingen sinds een oorlog in 2014 met militanten in Gaza. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vertrok direct naar het militaire hoofdkwartier in Tel Aviv om met hoge legerofficieren te overleggen over een reactie.

Vooralsnog heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de beschieting opgeëist, maar het Israëlische leger zei direct Hamas verantwoordelijk te houden. ‘Zij zijn de belangrijkste organisatie in Gaza en zij zijn verantwoordelijk voor alles wat daar gebeurt’, aldus een woordvoerder.

Volgende maand worden er in het land verkiezingen gehouden en veiligheid is een van de speerpunten in de campagne van de Likoed-partij van Netanyahu. Een escalatie van het geweld zou hierop zeker van invloed kunnen zijn.

Spanningen

De spanningen rond de Gazastrook liepen in 2018 flink op toen Palestijnen wekelijks aan de grens demonstreerden tegen de blokkade van het gebied, die al meer dan tien jaar duurt. Zij pleitten ook voor een terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar gebieden die nu bij Israël horen. Hierbij kwamen tussen maart en december vorig jaar 189 Palestijnen (onder wie 35 kinderen) om het leven, voor het overgrote deel doordat het Israëlische leger met scherp schoot op ongewapende demonstranten. Volgens een commissie die door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties was ingesteld, hebben de veiligheidstroepen mogelijk oorlogsmisdrijven of misdaden tegen de menselijkheid begaan.