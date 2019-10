Vergeet Holland, in het buitenland is het voortaan The Netherlands

Duncan Laurence na zijn overwinning op het Eurovisie Songfestival. Beeld AP

De officiële promotiewebsite van Nederland heet nu nog Holland.com. In het verleden is voor Holland gekozen omdat dit woord gemakkelijker uit te spreken is voor buitenlanders. Het probleem is dat de term slechts verwijst naar twee provincies in Nederland, niet erg passend in een tijd waarin verwoede pogingen worden gedaan om toeristen te verleiden Amsterdam (Noord-Holland) en de molens van Kinderdijk (Zuid-Holland) ook eens te verruilen voor minder voor de hand liggende bestemmingen elders in Nederland.

‘We moderniseren onze aanpak’, zegt een woordvoerder van het ministerie over de nieuwe keus voor The Netherlands. ‘En dit is de officiële naam van ons land.’ Het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) en private organisaties blijken het eens te zijn geworden over ‘het beeld van Nederland dat we in het buitenland inhoudelijk en eenduidig willen uitdragen’. De hoop is dat het merk The Netherlands een nieuwe impuls geeft aan ‘export, toerisme, sport en de Nederlandse cultuur, normen en waarden’. ‘We willen Nederland profileren als open, vindingrijk en inclusief land’, aldus de woordvoerder.

Het is niet toevallig dat juist nu een ommezwaai wordt gemaakt van Holland naar The Netherlands: met het Eurovisie Songfestival op komst in 2020 dient zich een uitgelezen kans aan om de ‘nieuwe’ naam internationaal op de kaart te zetten. ‘Drie avonden telkens 180 miljoen kijkers, dat is een waanzinnige kans voor communicatie en marketing’, zei Carolien Gehrels op de Utrechtse communicatievakdag tegen 225 communicatieprofessionals. Gehrels was voorheen wethouder in Amsterdam, maar houdt zich tegenwoordig bij adviesbureau Arcadis bezig met de branding van ons land. Uit haar verhaal bleek dat het merk The Netherlands ook tijdens de Olympische Spelen in 2020 in Tokio volop benut gaat worden.

Ook minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zei vorig jaar in een toespraak voor handelsattachés al niet meer zo van Holland te houden: ‘Geen Holland-promo meer, maar inhoud’, was haar credo. De pioniersgeest van Nederland moet door promotie worden benadrukt, vindt Kaag, ‘een voorbeeld voor de wereld, met een oplossend vermogen voor mondiale uitdagingen’.

The Netherlands past ook perfect bij het beleidsplan dat het NBTC heeft uitgestippeld voor 2020-2024: daarin wordt erop aangestuurd de toeristenstromen van de coffeeshops en de Nutella-winkels in de ‘Hollandse’ Randstad richting het platteland te dirigeren.

Jos van der Sterren, directeur Toerisme van Breda University, noemt de nieuwe stap best spannend. ‘Het imago van Holland is dat van molens, klompen en tulpen. Ik vind het begrijpelijk dat ze op zoek gaan naar nieuwe iconen. ‘The Netherlands is allesomvattend.’