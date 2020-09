Vergeet de hoedjes maar, dit keer zullen mondkapjes de show stelen op Prinsjesdag

Een mondkapje speciaal gemaakt voor Prinsjesdag. De ceremoniële festiviteiten zijn dit jaar vanwege corona flink versoberd. Beeld ANP

Politici die dinsdag met busjes naar de Grote Kerk worden vervoerd om naar de Troonrede te luisteren, krijgen bij het instappen zo’n mondkapje uitgereikt. De Prinsjesdag-mondkapjes zijn donkergrijs met in zilverkleurige opdruk het logo van de Staten-Generaal en de tekst ‘Prinsjesdag 2020’.

Het idee om Prinsjesdag op te leuken met speciale mondkapjes ontstond in juni, vertelt Senaats-woordvoerder Gert Riphagen. ‘De burgemeester van Den Haag wilde niet dat Kamerleden en ministers te voet of per fiets van het Binnenhof naar de Grote Kerk zouden gaan, omdat hij voorzag dat dit te veel publiek zou trekken. In eerste instantie wilden we een corridor voor de politici aanleggen tussen de kerk en het Binnenhof, maar Jan van Zanen vreesde dat dit veel mensen zou aanmoedigen naar Den Haag af te reizen om de hoedjesparade te bekijken. In een menigte houden mensen geen afstand, met alle gezondheidsrisico’s van dien.’

De organisatie stelde de plannen daarom bij en besloot zes minibussen in te huren om de politici van het parlementsgebouw naar de kerk te rijden (lopend is dat een afstand van 600 meter). ‘In de bus zijn mondkapjes verplicht, dus delen we die bij het instappen aan de genodigden uit.’

Kamerleden en ministers (staatssecretarissen zijn vanwege ruimtegebrek in de kerk niet welkom) mogen ook hun eigen mondkapje meenemen. Riphagen sluit niet uit dat politici ‘creatief aan de gang gaan met de naaimachine’ om een bijzonder Prinsjesdag-kapje te fabriceren. ‘Sommige persfotografen houden er al rekening mee dat het dit keer mondkapjesdag wordt in plaats van hoedjesdag.’

Ongeveer vijftien Kamerleden hebben aangekondigd de bus te mijden en toch lopend of op de fiets naar de kerk te gaan. Dat is toegestaan, ook al ‘is dat voor eigen risico’ zegt Riphagen met een verwijzing naar de recente bedreiging van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op het Binnenhof.

Riphagen verwacht dat de chique Prinsjesdag-mondkapjes een verzamelobject zullen worden. ‘De eerste kapjes zullen woensdag wel op Marktplaats worden aangeboden. Dat gebeurde ook met de toegangskaarten en het programmaboekje voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013.’ Of de koning en koningin mondkapjes zullen dragen is niet bekend; omdat zij met eigen vervoer komen lijkt dat niet noodzakelijk.