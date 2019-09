Verfilmd Zuid-Koreaans moordmysterie na 30 jaar opgelost door nieuwe dna-technieken

Eindshot van de film Memories of a Murder waarin hoofdrolspeler Song Kang-ho recht in de camera kijkt, alsof hij tegenover de moordenaar zit.

Sterregisseur Bong Joon-ho, dit jaar winnaar van de Gouden Palm met zijn film Parasite, brak in 2003 door met een film over deze zaak en trok daarmee wereldwijd aandacht voor het moordmysterie, dat wel werd vergeleken met de beruchte onopgeloste Zodiac-moorden in de Verenigde Staten.

Tussen 1986 en 1991 werden tien vrouwen tussen de 13 en 71 jaar oud verkracht en vermoord in Hwaseong, een stadje onder Seoul. Alle slachtoffers werden gewurgd met een van hun eigen kledingstukken. Negen slachtoffers werden uiteindelijk gelinkt aan de veronderstelde seriemoordenaar, omdat een van de moorden bleek te zijn gepleegd door een copycat.

De zaak was al bijna verjaard toen de opkomende regisseur Bong (Okja, Snowpiercer) zijn tweede film wijdde aan het drama. Memories of Murder vertelt over de zoektocht van twee detectives naar de moordenaar. Het dynamische duo gaat vol overgave maar bruut en ontactisch te werk en krijgt te maken met een corrupt politieapparaat. Net als in het echt wordt de zaak niet opgelost.

De film kreeg lovende kritieken in binnen- en buitenland en werd een kaskraker in Zuid-Korea: 5 miljoen mensen kwamen ervoor naar de bioscoop. Het hielp om de zaak onder de aandacht te houden. Ook nadat de laatste zaak in 2009 verjaarde, bleef een coldcase-team van de politie speuren naar de moordenaar.

Nieuw dna-materiaal

Dit jaar wisten inspecteurs met behulp van moderne technieken nieuw dna-materiaal aan de oude bewijsstukken te onttrekken. Nadat dit door de database werd gehaald, bleek het dna van een 56-jarige man te matchen met het dna dat bij drie verschillende plaats delicten was aangetroffen. De verdachte bleek al in de gevangenis te zitten. In 1994 is hij tot levenslang veroordeeld voor de verkrachting en het vermoorden van zijn schoonzus.

De man zelf ontkent, zo meldde de politie donderdag tijdens een persconferentie. Omdat de zaak allang verjaard is, kan hij niet voor de moorden worden aangeklaagd of gestraft. Wel wil de politie verder onderzoeken of de man met alle negen moorden in verband kan worden gebracht.

Op Twitter werd het nieuws donderdag wereldwijd besproken. Veel twitteraars plaatsen een screenshot van de laatste scene uit Memories of Murder, waarbij acteur Song Kang-ho, die ook de hoofdrol speelt in het bekroonde Parasite, recht de camera inkijkt, alsof hij ineens beseft dat de moordenaar al die tijd recht tegenover hem heeft gezeten. Regisseur Bong eindigde bewust met deze scene, omdat hij verwachtte dat de moordenaar de film ook zou gaan bekijken.