Vereniging wil de moeflon voor Nederland behouden: ‘Voor dit beest ga je meteen door de knieën’

Moeflons op de Veluwe Beeld Vereniging De Moeflon

Met de mysterieuze verdwijning van de kudde is het aantal moeflons in Nederland naar schatting geslonken tot zo’n vierhonderd stuks. De meesten dwalen rond op de Hoge Veluwe. Kleinere aantallen zijn er in Limburg en de Achterhoek. De wolf, die onlangs na 150 jaar weer in Nederland opdook, maakt hun toekomst onzeker. In Noord-Duitsland is de moeflon als gevolg van de oprukkende wolf zelfs helemaal verdwenen. Experts vermoeden dat de wolf heeft toegeslagen. ‘Er zijn wat karkassen teruggevonden’, zegt Cees Krijger, voorzitter van de recent opgerichte Vereniging De Moeflon. ‘Maar de smoking gun ontbreekt.’

Reden voor Krijger om met een aantal vrijwilligers, die zich op Veluwe inzetten voor natuurbehoud, op de bres te springen voor de moeflon. En voor de duidelijkheid: dit is geen antiwolvenclub. ‘Als een wolf een moeflon tegenkomt, eet die dat beest natuurlijk gewoon op. Dat is de natuur’, aldus Krijger. Wel zou de vereniging graag zien dat de moeflon wordt erkend als inheemse diersoort, zodat zijn bestaan wordt veiliggesteld.

De moeflon is volgens Krijger niet alleen ‘een fantastisch mooi beest, waarvoor je meteen door de knieën gaat’, hij levert ook een nuttige bijdrage aan de biodiversiteit. Naast grassen, twijgen, knoppen en jonge bladeren eten de schapen de grove den, die zich razendsnel verspreidt en daarmee een bedreiging vormt door de inheemse stuifzanden. De moeflon is bovendien de moeilijkste niet: hij hoeft niet geschoren te worden, heeft geen schaapsherder nodig en geen stal om de nacht door te brengen. De enige vereiste is dat zijn leefgebied wordt afgerasterd. Ter bescherming, maar ook om te voorkomen dat de schapen lukraak aan de wandel gaan.

Exoot

De moeflon is een exoot; hij komt van nature voor op Corsica en Sardinië. De dieren werden aanvankelijk naar andere landen geëxporteerd voor de jacht. Met hun indrukwekkende hoornpartij golden de moeflons als gewilde jachttrofeeën voor de welgestelden. De eerste kudde, die in 1909 werd uitgezet op Het Loo, stierf al binnen een paar jaar – vermoedelijk als gevolg van een stressvol transport. De poging van de bekende Nederlandse zakenman Anton Kröller om in 1921 een kudde vanuit Luxemburg naar het landgoed de Hoge Veluwe te transporteren was wel succesvol. De beesten overleefden.

Dat het vlakke Nederland in niets lijkt op de natuurlijke leefomgeving van de moeflons, maakt volgens Krijger niets uit. ‘Ze hebben zich merkwaardig snel aangepast. Hun hoeven zijn in Nederland bijvoorbeeld door het zand gesleten. De moeflon is een cultuurvolger. Het is een exoot met een verblijfsvergunning, die wordt gedoogd.’