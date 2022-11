Verenigde Staten volgende tegenstander Oranje na overwinning op Iran

De Amerikaanse aanvaller Christian Pulisic ligt op de grond nadat hij in botsing was gekomen met de Iraanse keeper Alireza Beiranvand, na zijn winnende doelpunt. Beeld REUTERS

De VS eindigden daarmee als tweede in hun poule en zijn de volgende tegenstander van het Nederlands elftal. De Amerikanen begonnen met hun energieke spel beter aan de wedstrijd dan Iran en kwamen tegen het einde van de eerste helft op voorsprong. Middenvelder Christian Pulisic schoot de bal op aangeven van rechtsback Sergiño Dest binnen. Bij zijn actie kwam Pulisic hard in botsing met de Iraanse keeper Beirandvand.

De sterkhouder van de VS raakte daarbij dusdanig geblesseerd dat hij in de tweede helft niet meer het veld op kwam. Over de ernst van zijn blessure is niets bekend. Het is de vraag of Pulisic op tijd is hersteld voor het duel met Oranje van aanstaande zaterdagmiddag.

Aan het begin van de tweede helft kregen de VS nog de kans om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken, maar daarna was het vooral het Iraanse elftal dat het spel dicteerde. Na meer dan een uur spelen kreeg de ingevallen spits Saman Ghoddos een grote kans om de stand gelijk te trekken toen hij de bal in het strafschopgebied voor de voeten kreeg.

Taaie tegenstander

In de laatste twintig minuten van de wedstrijd drong Iran nog flink aan. Een aantal keer was het daardoor nog bijna 1-1, met die stand zouden niet de VS maar Iran door zijn naar de volgende ronde. De grootste kans kreeg het team in de 9 minuten blessuretijd toen de kopbal van Morteza Pouraliganji net naast het doel belandde. Op het allerlaatst dacht Iran nog recht te hebben op een strafschop, maar van een overtreding in de 16 was geen sprake.

De Verenigde Staten hebben een van de jongste teams van het WK, maar wierpen zich op tot een taaie tegenstander. Onder meer de Engelsen, die worden genoemd als een van de kanshebbers op de titel, beten zich stuk op de Amerikanen en kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

Het grootste deel van het team is actief in Europese topcompetities. Een van de vaste basisspelers is bijvoorbeeld oud-Ajacied Sergiño Dest, geboren in Almere. Omdat zijn vader ook het Amerikaans staatsburgerschap heeft, kon Dest kiezen om uit te komen voor het elftal van de VS, Inmiddels wordt de vleugelverdediger door zijn club FC Barcelona verhuurd aan AC Milan.

Een andere in het oog springende speler van de VS is Timothy Weah, spelend voor LOSC Lille. De Amerikaanse aanvaller werd geboren in New York als zoon van de befaamde oud-voetballer George Weah, inmiddels president van Liberia.