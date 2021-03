Verenigde Staten halen diplomaten terug uit Myanmar

Een demonstrant die protesteert tegen de militaire staatsgreep in Myanmar staat bij de Amerikaanse ambassade. Beeld AFP

Op 14 februari gaf de Amerikaanse regering al toestemming voor vrijwillig vertrek vanuit Myanmar voor regeringswerkers en hun familie. De verplichting om nu terug te keren is een reactie op het geweld dat de militaire junta gebruikt om protesten de kop in te drukken. Die protesten zijn een gevolg van de militaire staatsgreep op 1 februari, waarbij de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi opzij werd geschoven.

Minstens 512 burgers zijn in de afgelopen twee maanden gedood bij protesten tegen de legercoup. Van hen werden er 141 gedood op zaterdag, vooralsnog de bloedigste dag van dit jaar in Myanmar, aldus de Assistance Association for Political Prisoners, een mensenrechtengroep die informatie verzamelt over de onderdrukking in Myanmar.

De moorden op tientallen demonstranten door de ordetroepen van de Myanmarese junta werden maandag veroordeeld door het Witte Huis. Ook maakten de VS bekend alle handels- en investeringssamenwerking met Myanmar stop te zetten tot de democratisch gekozen regering het er weer voor het zeggen heeft.

Defensiechefs van twaalf landen, waaronder Nederland, hebben in een gezamenlijke verklaring het dodelijke geweld door het Myanmarese leger tegen ongewapende burgers veroordeeld. ‘Een professioneel leger volgt internationale gedragsnormen en is verantwoordelijk voor het beschermen, niet schaden, van de mensen die het dient’, schreven ze. ‘We dringen er bij de strijdkrachten van Myanmar op aan het geweld te staken en te werken aan het herstel van respect en geloofwaardigheid bij de bevolking van Myanmar die het door zijn acties heeft verloren’, staat in de verklaring. Die is naast de VS ondertekend door Australië, Canada, Duitsland, Griekenland, Italië, Japan, Denemarken, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk.