Verenigde Arabische Emiraten publiceren foto’s waaruit moet blijken dat ‘verdwenen prinses’ Sheikha Latifa thuis is en gezond

De ‘verdwenen prinses’ Sheikha Latifa zit eerder deze maand in Latifa's huis aan de maaltijd met voormalig president van Ierland Mary Robinson. De foto werd maandag vrijgegeven door de Verenigde Arabische Emiraten. Beeld AFP

De 33-jarige prinses zou uit haar land zijn gevlucht op zoek naar meer vrijheid in het buitenland. Een voormalige agent van de Franse inlichtingendiensten, Herve Jaubert, zou haar hebben geholpen te vluchten aan boord van zijn jacht, de Nostromo. Maar het zeilschip werd voor de kust van India onderschept door de Indiase marineschepen.

Volgens Jaubert zouden Indiase commando’s de bemanning van zijn schip hebben overmeesterd, waarna zijn jacht vervolgens naar de Verenigde Arabische Staten werd gesleept. Daar werd hij enkele weken gevangen gehouden. Sheikha Latifa werd met een helikopter teruggevlogen naar Dubai, waar vervolgens niets meer van haar werd vernomen.

Haar verdwijning leidde tot verontruste reacties van mensenrechtengroeperingen. Zij wilden van de Verenigde Arabische Emiraten weten waar zij was gebleven en hoe het met haar ging, maar lange tijd bleef het stil uit Dubai.

Vlak voor haar verdwijning had de prinses een video opgenomen, waarin ze vertelde dat ze op 16-jarige leeftijd al had geprobeerd te vluchten. Na die mislukte poging om te ontsnappen zou ze drie jaar zijn zijn vastgezet. Naar haar zeggen werd ze toen gemarteld. ‘Als jullie deze video zie, is dat niet zo goed. Dan ben ik ofwel dood of verkeer ik in een heel, heel slechte situatie’, zegt de prinses in haar video-opname.

Sheikha Latifa en Mary Robinson. Beeld AP

De Verenigde Arabische Emiraten gaven eerder deze maand al een verklaring uit waarin zij zeiden dat ze ‘diep getroffen’ waren door de ‘voortdurende speculaties in de media’ over het lot van de prinses. Volgens de verklaring werd Sheikha Latifa door haar familie ‘aanbeden’ en zou de hele familie uitkijken naar haar verjaardag.

Kennelijk om een einde te maken aan alle speculaties verspreidden de autoriteiten dinsdag foto’s waarop de prinses thuis te zien is in het gezelschap van Mary Robinson, de voormalige VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Die was door de familie uitgenodigd om naar Dubai te komen.