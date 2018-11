Verenigde Arabische Emiraten laten vermeende MI6-spion toch vrij

‘Fantastisch nieuws’, liet de Britse minister van Buitenlandse zaken Jeremy Hunt vandaag via Twitter weten. ‘Hoewel we het niet eens zijn met de aanklacht, zijn we de regering van de Verenigde Arabische Emiraten dankbaar dat de zaak zo snel is opgelost.’

Matthew Hedges, een 31-jarige promovendus Midden-Oostenstudies van Durham University, werd sinds 5 mei in Abu Dhabi vastgehouden. Vorige week kreeg hij tijdens een berechting van nog geen vijf minuten te horen dat hij tot levenslang veroordeeld was. Hedges zou een spion van de Britse geheime inlichtingendienst MI6 zijn en hebben geprobeerd militaire geheimen van het land te achterhalen, zoals de details rondom recente wapendeals.

Familie en collega’s hebben de afgelopen maanden veelvuldig benadrukt dat Hedges als academicus onderzoek doet naar de veiligheidsstrategieën en politieke machtsstructuren van de Verenigde Arabische Emiraten. Ook Engeland heeft steeds ontkend dat hij voor MI6 werkt.

Kapitein

Na veelvuldige vraag naar bewijs toonden de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten zondag aan een groep journalisten in Abu Dhabi een video waarop Hedges tijdens een verhoor zegt dat hij een ‘kapitein’ is van de Britse veiligheidsdienst MI6, een positie waarvan critici zeggen dat die binnen de inlichtingendienst niet bestaat.

In een andere videoclip was te zien hoe Hedges in een kantoorruimte tegen iemand zegt dat hij zich voordoet als academicus, ‘omdat dat bij het onderzoek helpt om op een makkelijke manier binnen te komen’. Vervolgens knipt hij met zijn vingers: ‘En dan wordt het MI6’.

Enkele minuten nadat de video – die niet openbaar mocht worden gemaakt – was getoond, zei een woordvoerder dat Hedges toch zou worden vrijgelaten. Bij toeval was het zondag een nationale feestdag in de Emiraten, waarbij traditioneel vele gedetineerden gratie wordt verleend. Samen met meer dan achthonderd anderen kreeg Hedges een presidentieel pardon.

Smeekbrief

De president zou zo hebben besloten na het lezen van een smeekbrief van de familie van Hedges, ‘met in het achterhoofd de historische banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk’. De twee landen zijn belangrijke handelspartners.

Maar hoewel hij wordt vrijgelaten, blijven de Verenigde Arabische Emiraten bij het standpunt dat Hedges een spion is. ‘Tijdens het onderzoek bleek dat Hedges gebruikmaakte van twee identiteiten om informatie bij doelwitten te verzamelen. In één daarvan was hij een promovendus, in een andere een zakenman. Hij was 100 procent een full-time spion, die hier was om gevoelige nationale veiligheidsgeheimen te stelen.’