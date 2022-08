Verenigd Koninkrijk wil af van riooloverstort, maar dat gaat nog decennia duren

Een activist demonstreerde vorig jaar in Londen tegen de riooloverstort. Beeld AP

Britten die in deze glorieuze zomerdagen naar het strand willen, zullen moeten oppassen. Op veel plekken, zeker aan de kusten in het zuidoosten, is het water bruin van de uitwerpselen. Sterker, de Franse buren hebben geklaagd dat de Britten de Noordzee en het Kanaal als een open riool benutten. Een Franse Europarlementariër heeft de Europese Commissie zelf gemaand om een onderzoek in te stellen naar de Britse vuilspuiterij. Het is niet alleen vies om in te baden, maar ook een gevaar voor de schelpdieren.

Wateroverschot

De vervuilingsgolf volgde op de overvloedige regenval die een tijdelijk einde betekende van de schier eindeloze hittegolf. Het watertekort van de afgelopen weken maakte opeens plaats voor een teveel aan water, meer dan de opvangcapaciteit. De geprivatiseerde waterbedrijven op het eiland hebben vervolgens het wateroverschot, een combinatie van regenval en rioolwater, in rivieren en in de zee laten stromen. Dat is een gangbare praktijk waar steeds meer kritiek op komt, temeer ze ook rioolwater dumpen als er geen nood is.

Al jaren zijn er actiegroepen die protest aantekenen, waaronder Surfers Against Sewage dat in 1990 is opgericht voor surfers in Cornwall. De waterbedrijven wordt het hand boven het hoofd gehouden door de Conservatieve regering die eind vorig jaar nog een wetsvoorstel om zeep hielp dat gericht was op het stoppen van de dumpingen. Alleen al in 2021 is er meer dan 400 duizend keer vies water in rivieren en de zee terechtgekomen, zo is uit cijfers van de Environmental Agency gebleken, een soort Britse versie van Rijkswaterstaat.

Onder maatschappelijke druk heeft de Conservatief Eustice - door zijn critici ‘useless’ genoemd - toegezegd dat hij ervoor gaat zorgen dat er een einde komt aan het dumpen van overtollig, ongezuiverd water. Hij sprak over ‘een revolutie van ons rioolsysteem’. In de 19de eeuw waren de Britten op dit terrein voorlopers in de wereld. Daarvoor moeten de waterbedrijven omgerekend 66 miljard euro investeren, een bedrag dat voor het grootste deel, zo voorspelde de bewindsman, op rekening zal komen van de consumenten.

Natuurlijk monopolie

Dat zal slecht vallen, want de Britse waterbedrijven hebben geen al te goede naam. Regelmatig komen er berichten over enorme bedragen die de bestuurders innen terwijl het verouderde waternet kraakt onder zijn voegen. Terwijl er in half Engeland een sproeiverbod gold, stonden onlangs enkele straten in het noorden van Londen onder water door een groot lek. Sinds de privatisering in 1991 is er meer dan 67 miljard euro uitgekeerd aan aandeelhouders van de waterbedrijven, die een natuurlijk monopolie hebben.

Eustice beweerde dat het probleem jarenlang verwaarloosd is en dat er nu eindelijk actie zal worden ondernomen. Dat bracht critici ertoe om te wijzen op het feit dat de Conservatieve regering al twaalf jaar aan de macht is. Milieuactivist Feargal Sharkey is sceptisch over de plannen, zo bleek uit een reactie die door de Press Association werd opgetekend. Volgens de voormalige zanger van The Undertones worden de waterbedrijven uit de wind gehouden en kunnen ze de komende decennia gewoon doorgaan met het dumpen van afvalwater.

Ook de Liberaal-democraat Tim Farron wil meer urgentie. ‘Terwijl de waterbedrijven rollen in het geld,’ zei hij tegenover The Evening Standard, ‘zwemmen wij in rioolwater.’