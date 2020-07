Verenigd Koninkrijk weert Huawei alsnog volledig uit 5G-netwerken

Een winkel van Huawei in Beijing. Britse telecombedrijven worden verplicht de betrokkenheid van Huawei bij het nieuwe 5G-netwerk af te bouwen. Beeld AP

Nog geen half jaar geleden besloot premier Johnson nog dat er beperkt (maximaal 35 procent) apparatuur van het Chinese bedrijf mocht worden gebruikt bij de aanleg van het Britse 5G-netwerk. Nu wordt dat teruggedraaid: vanaf het einde van dit jaar mogen providers geen nieuwe apparatuur meer van Huawei kopen, en in 2027 moet al het materiaal van het bedrijf zijn verwijderd.

Het besluit heeft nogal wat voeten in de aarde: de uitrol van het Britse 5G-netwerk loopt hierdoor een vertraging op van twee tot drie jaar en gaat tot 2 miljard pond meer kosten. Bovendien zet de beslissing de relatie met China onder druk.

‘Het was geen gemakkelijke beslissing, maar wel de goede’, zei Oliver Dowden, de Britse minister voor Digitale Zaken. ‘Zowel voor telecomnetwerken in het Verenigd Koninkrijk als onze nationale veiligheid en de economie, nu en in de toekomst.’

Woest

De draai zou zijn ingegeven door Amerikaanse druk. Begin dit jaar meldde The Financial Times al dat de Amerikaanse president Trump over de telefoon woest was uitgevallen tegen premier Johnson, omdat deze Huawei niet volledig van zijn markt weerde. Volgens de VS is het bedrijf niet te vertrouwen vanwege zijn banden met de Chinese overheid. De VS vrezen dat Huawei achterdeurtjes in zijn technologie verwerkt, waardoor Beijing het telefoon- en internetverkeer op de 5G-netwerken zou kunnen bespioneren. Huawei ontkent categorisch dat het zijn medewerking verleent aan spionageactiviteiten.

Directe aanleiding voor de Britten om de samenwerking met Huawei alsnog te schrappen, zijn nieuwe Amerikaanse sancties. Sinds mei is het voor buitenlandse bedrijven verboden om zonder licentie chips voor Huawei te produceren, als zij daarbij gebruikmaken van Amerikaanse apparatuur en software. Londen betwijfelt of Huawei hierdoor in de toekomst een betrouwbare leverancier kan blijven.

Huawei noemde de beslissing ‘slecht nieuws voor iedere Brit met een mobiele telefoon’. Het bedrijf staat erop dat de regering het besluit heroverweegt. De relatie tussen Londen en Beijing zal hierdoor zeker niet verbeteren. Die is gespannen geraakt vanwege de onderdrukking van de Oeigoeren en vooral de ondermijning van burgerrechten in Hongkong, wat vooral bij de Conservatieven tot een steeds hardere lijn tegen China heeft geleid. De Chinese ambassadeur in Londen heeft eerder deze week al gewaarschuwd: het uitbannen van Huawei betekent voor Beijing dat China wordt gezien als ‘een vijandig land’.

Nederland weert apparatuur van Huawei uit de gevoeligste delen van het nieuwe 5G-netwerk. Het bedrijf staat in ons land niet met naam en toenaam op een zwarte lijst, maar het kabinet heeft een aantal eisen opgesteld waardoor Huawei wordt uitgesloten bij het leveren van hardware in ‘kritieke’ onderdelen van het netwerk.