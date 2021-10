Verenigd Koninkrijk sluit vrijhandelsakkoord met Nieuw-Zeeland

Boris Johnson. Beeld EPA

‘Dit is een geweldige handelsovereenkomst voor het Verenigd Koninkrijk, die onze lange vriendschap met Nieuw-Zeeland en de banden met de Indo-Pacific versterkt,’ zei Johnson. De handel tussen beide landen heeft een waarde van omgerekend 2.75 miljard euro per jaar en zal de komende jaren toenemen. De deal moet nog worden getekend.

In juni kwamen Australië en het Verenigd Koninkrijk reeds een vrijhandelsakkoord overeen, al is deze nog niet geheel afgerond. De Britse regering was er veel aan gelegen om met Australië en Nieuw-Zeeland tot een overeenkomst te komen. Het land wil laten zien in staat te zijn om na Brexit nieuwe economische kansen te creëren.

Daarom hebben de Britten een aanvraag ingediend om lid te worden van handelsblok CPTPP, waarvan alle andere leden rond de Stille Oceaan liggen. Het Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership werd in 2018 gesloten. Het is ontstaan als doorontwikkeling van het TPP-verdrag waar ook de VS aan mee zouden doen.

De Britten kunnen nu tariefloos goederen aan Nieuw-Zeeland verkopen, van kleren, bussen tot graafmachines. Voor de Britten betekent het dat Nieuw-Zeelandse producten goedkoper worden, waaronder Sauvignon Blanc-wijnen, Manuka-honing tot kiwi's. Voor Britse schapenhouders is het slecht nieuws, omdat quota op de invoer van lamsvlees gaan verdwijnen.

Uniek aan het handelsakkoord is dat de Haka een beschermde status krijgt, de Maori-oorlogsdans die de All Blacks voor elke internationale wedstrijd uitvoeren. Dit ritueel wordt steeds vaker nagedaan, ook in Engeland. Dat is tegen het zere been van de Maori’s. In het verdrag staat dat commericeel uitbuiten van de dans niet te tolereren valt.