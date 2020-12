Verenigd Koninkrijk keurt als eerste land ter wereld coronavaccin Pfizer goed

De hoop is dat de 94-jarige koningin een voorbeeldfunctie zal vervullen voor mensen die niet bereid zijn zich te laten inenten. Beeld EPA

De eerste mensen die gevaccineerd zullen worden, zijn personeelsleden en bewoners van verzorgingshuizen. Vervolgens zijn werknemers van de National Health Service aan de beurt, het Britse zorgpersoneel. In vijftig ziekenhuizen komen vaccinatiecentra. In de loop van de maand begint, als alles goed gaat, het massale inenten van de rest van de bevolking, te beginnen met de oudste Britten. Tot die categorie behoort ook de 94-jarige koningin. De hoop is dat ze een voorbeeldfunctie zal vervullen voor mensen die niet bereid zijn om zich te laten inenten, een groep die afgelopen weken is gegroeid.

Om de sceptici te overtuigen wil de regering ook ‘verstandige bekendheden’ inschakelen. Te denken valt aan Marcus Rashford, de 23-jarige voetballer die veel lof kreeg voor zijn campagne voor gratis schoolmaaltijden voor arme kinderen. De Britse regering is niet van plan om vaccinaties te verplichten, maar zoekt naar manieren om zo veel mogelijk mensen over te halen. Zo wordt er gesproken over een immuniteitspaspoort dat toegang geeft tot theaters, vliegtuigen, voetbalwedstrijden, bioscopen en de horeca. Binnen conservatief-libertaire kringen bestaat veel weerstand tegen dit voornemen.

Een andere vraag is wie welke vaccinatie krijgt. Waarschijnlijk krijgen ouderen de Pfizer-vaccinatie en de jongeren de variant van AstraZeneca, die minder goed beschermt. Zorgen bestaan er over de enorme logistieke opgave, zeker gezien de vele misstappen eerder in de coronacrisis. Vooral het Pfizer-vaccin is een uitdaging omdat het bij een temperatuur van min 70 graden bewaard moet worden. De Londense burgemeester Sadiq Khan wil dat de etnische minderheden in de hoofdstad als eerste aan de beurt komen. Dat is een groep die relatief zwaar heeft geleden onder de epidemie, maar ook de groep waar relatief veel scepsis bestaat over het inenten.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock heeft gezegd dat de Britten dankzij Brexit voorop lopen bij de vaccinaties. Het snelle handelen van de Britten is mogelijk omdat het Verenigd Koninkrijk sinds begin dit jaar niet meer valt onder de vleugels van het Europees Geneesmiddelenbureau. Op 31 januari verlieten de Britten immers alle Europese instellingen. Goedkeuring is nu in handen van de eigen Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), dat sneller kan werken, zeker als de politieke druk groot is. Premier Boris Johnson heeft de vaccins vergeleken met een cavalerie die het eiland komt bevrijden.

Minister van Economische Zaken Alok Sharma sprak over een historische dag. ‘In de jaren die komen gaan zullen we dit herinneren als de dag waarop het VK voorop gaat in de strijd van de mensheid tegen deze ziekte. ‘ De Brexit-euforie werd gedempt door June Raine, de baas van de MHRA. Ze beweerde dat de Britse goedkeuring wel degelijk volgens de EU-wetgeving heeft plaatsgevonden, waarbij is gebruikt gemaakt van een uitzonderingsclausule die het EU-lidstaten toestaat om vaccins in noodgevallen buiten de Europese toezichthouder goed te keuren. Andere EU-landen hebben daar met oog op de onderlinge solidariteit geen gebruik van gemaakt.