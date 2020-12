Verenigd Koninkrijk keurt als eerste land het coronavaccin van Pfizer goed

Een man protesteert eind november in Londen tegen inentingen als middel om de coronapandemie te bezweren, bij het hoofdkantoor van de Bill and Melinda Gates Foundation. Beeld EPA

Britse media toonden foto’s van vrachtwagens die met een eerste lading van 800 duizend Duitse vaccins wegreden bij de Pfizerfabriek in België, op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft premier Boris Johnson gesproken van de cavalerie die in aantocht is. De Britten stonden vorige maand al vooraan bij het inkoop. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock en de Schotse Eerste Minister Nicola Sturgeon hebben al laten weten dat hun injecties rechtstreeks op de televisie zullen worden uitgezonden.

De eersten die gevaccineerd zullen worden, zijn de kwetsbare 80-plussers, alsmede de honderdduizenden werknemers van de National Health Service, het Britse zorgpersoneel. Wanneer dat gebeurd is, zal naar verwachting het sterftecijfer aan covid-19 met 99 procent zijn afgenomen. Tot eerstgenoemde categorie behoort ook de 94-jarige koningin. De hoop is dat Elizabeth een voorbeeldfunctie zal vervullen voor mensen die niet een-twee-drie bereid zijn om zich te laten inenten. Drie op de tien Britten twijfelt. Om weifelaars en antivaxers te overtuigen overweegt de regering tevens ‘verstandige bekendheden’ in te schakelen.

Dwang

De Britse regering zegt niet van plan te zijn vaccinaties te verplichten, maar zoekt naar manieren om zo veel mogelijk burgers over te halen. Zo spreken bewindslieden over een immuniteitspaspoort dat toegang biedt tot theaters, vliegtuigen, voetbalwedstrijden, bioscopen en de horeca. Deze vorm van dwang ligt gevoelig in conservatief-libertaire hoek. Aanvankelijk vinden de inentingen plaats in vijftig ziekenhuizen. Mogelijk zal het leger worden ingezet om assistentie te verlenen, net zoals dat gebeurde bij deels geslaagde pogingen om de gehele bevolking van Liverpool op covid-19 te testen.

Vanaf januari krijgen ook huisartsenpraktijken en apothekers de beschikking over het vaccin. Rond Pasen moet de normaliteit zijn teruggekeerd, is de hoop. De logistiek is bijzonder complex omdat het Pfizervaccin twee keer moeten worden toegediend. Bovendien blijft het alleen goed als het bij een temperatuur van -70 graden wordt bewaard. Makkelijker is wat dat betreft het goedkopere, maar iets minder effectieve Oxfordvaccin van AstraZeneca. Goedkeuring daarvan zal naar nu wordt vermoedt niet lang op zich laten wachten, wat ook geldt voor het Amerikaane Modernavaccin.

Tijdens de coronacrisis kreeg de premier veel kritiek te verduren. Initiatieven die als ‘world-beating’ werden aangekondigd – het test & trace-systeem bijvoorbeeld – bleken tegen te vallen. Tevens heeft geen land zulke grote economische schade opgelopen als het Verenigd Koninkrijk. Het verklaart de drang om van het vaccineren wel een succes te maken. Meteen nadat Pfizer met het goede nieuws was gekomen, werd de toezichthouder voor medicatie aan het werk gezet, het Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

Brexit

De goedkeuring door het MHRA leidde tot euforie. Minister van Economische Zaken Alok Sharma sprak van een historische dag. ‘In de toekomst zullen we eraan terugdenken als de dag waarop het VK voorop gaat in de strijd van de mensheid tegen deze ziekte.’ Zijn collega van Volksgezondheid legde meteen de link met de Brexit. Sinds ze de Europese Unie op 31 januari van dit jaar officieel achter zich hebben gelaten, vallen de Britten niet meer onder auspiciën van het Europees Geneesmiddelenbureau, de toezichthouder die Londen heeft verruild voor Amsterdam.

De Europese toezichthouder neemt pas op 29 december een beslissing en heeft verklaard dat de Britten te snel hebben gehandeld. MHRA-directrice June Raine, stelt echter dat de Britse goedkeuring wel degelijk volgens de EU-wetgeving heeft plaatsgevonden. Daarbij is gebruikgemaakt van een uitzonderingsclausule die het EU-lidstaten toestaat om vaccins in noodgevallen buiten de Europese toezichthouder om goed te keuren. Andere Europese landen hebben die weg met oog op de onderlinge solidariteit niet bewandeld.

Terwijl het vaccin in aantocht was toonden de Engelsen hoezeer ze verlangen naar normaliteit. Bij de heropening van winkels was het zo druk dat gesproken werd over Wild Wednesday, met name bij de opheffingsuitverkoop van het 242 jaar oude warenhuis Debenhams, het jongste slachtoffer van de coronacrisis. Pubeigenaren rekten de definitie van ‘substantiële maaltijd’ op, de voorwaarde om alcohol te mogen schenken. Zelfs een Scotch Egg, een hardgekookt ei omhuld door gepaneerd vlees, is beschouwd als een volwaardige lunch.

Voor de eilandbewoners was er immers iets te vieren.