Verenigd Koninkrijk en Noorwegen vrezen dat omikron leidt tot honderdduizenden besmettingen per dag

De National Covid Memorial Wall in het centrum van Londen, met op de achtergrond de rij voor boosterprikken bij Guy's and St Thomas' Hospital op 13 december. Beeld AFP

Omikron verspreidt zich snel in het Verenigd Koninkrijk, naar schatting 200 duizend besmettingen per dag

In het Verenigd Koninkrijk besmet de omikronvariant naar schatting nu zo’n 200 duizend personen per dag. Dit zegt gezondheidsminister Sajid Javid in een toespraak in het Lagerhuis. De 4.713 bevestigde omikrongevallen zijn dan maar het topje van de ijsberg. In Engeland is omikron inmiddels al debet aan ruim 20 procent van de nieuwe coronagevallen, in Londen zelfs al 44 procent. Javid verwacht dat de mutatie in de hoofdstad binnen 48 uur dominant wordt. Eind november bleken nog vooral reizigers en hun directe contacten omikron op te lopen, nu zijn het vooral personen zonder recente reisgeschiedenis. Dit is een teken dat omikron zich snel verspreidt. In Engeland zijn tot nu toe 10 patiënten besmet met omikron opgenomen in het ziekenhuis, 1 van hen is overleden. Javid waarschuwt dat deze aantallen de komende tijd ‘dramatisch’ zullen toenemen. Sinds deze week gelden in Engeland weer strengere regels, het thuiswerken is terug en mondkapjes worden op meer plekken verplicht.

Noorse gezondheidsautoriteiten slaan alarm

De omikronvariant is in Noorwegen aan een snelle opmars bezig, en zal snel de dominante mutatie zijn, melden de gezondheidsautoriteiten. Inmiddels zijn in Noorwegen 958 omikronbesmettingen gerapporteerd, na het Verenigd Koninkrijk en Denemarken de meeste bevestigde gevallen. Als geen strengere maatregelen worden genomen, zullen de besmettingscijfers snel oplopen volgens de Noorse tegenhanger van het RIVM. Het instituut verwacht dan over drie weken 90 duizend tot 300 duizend besmettingen per dag, en dagelijks 50 tot 200 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis. Premier Jonas Gahr Stoere liet maandag aan de Noorse pers weten dat de maatregelen inderdaad strikter zullen worden. In Noorwegen testen momenteel bijna 5 duizend personen per dag positief, een stijging van 42 procent op weekbasis.