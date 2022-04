Vereerd als helden, veracht als landverraders: 12 gardisten weigerden Oekraïne binnen te trekken

De Russische nationale garde wordt ingezet bij een protest in Moskou tegen de invasie in Oekraïne. Beeld AFP

De twaalf maakten deel uit van een eenheid van de Rosgvardija, de Russische binnenlandse veiligheidstroepen, die in februari op oefening was op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Op de tweede dag van de invasie kregen zij het bevel Oekraïne binnen te trekken, maar compagniecommandant Farid Tsjitav en elf van zijn ondergeschikten weigerden.

Zij wezen erop dat het illegaal zou zijn zonder toestemming de grens van een soevereine staat te overschrijden, ook omdat er geen formele oorlogsverklaring was. De twaalf werden prompt ontslagen door de Rosgvardija, een troepenmacht van ongeveer 350 duizend man die rechtstreeks onder president Poetin valt.

Overspoeld

Daarmee leek de zaak wonderwel afgedaan, maar de ontslagen gardisten besloten hun ontslag aan te vechten bij de rechter. Volgens de inmiddels uitgeweken directeur van de Russische mensenrechtengroep ‘Agora’, Pavel Tsjikov, staan zij in hun recht, omdat de Rosgvardija niet voor buitenlandse operaties is bedoeld. ‘Hun taken beperkten zich tot het grondgebied van de Russische federatie’, schrijft hij op Telegram.

Daarbij komt volgens Michaïl Benjasj, de advocaat die de twaalf in de arm namen, dat zij niet te horen kregen wat het doel van de operatie was. Benjasj werd meteen overspoeld door aanvragen van andere gardisten die onder uitzending naar Oekraïne proberen uit te komen. Volgens hem zou hij ruim tweehonderd keer zijn benaderd.

Bedreigd

Het gaat de ontslagen gardisten er volgens Benjasj niet om een ‘politiek gebaar’ te maken, ze willen gewoon hun werk bij de oproerpolitie voortzetten. Maar zijn argument dat zij ten onrechte wegens contractbreuk zijn ontslagen, maakt weinig indruk bij het thuisfront in Krasnodar, waar de compagnie vandaan komt. Bij terugkeer werden de gardisten bedreigd, zelfs hun familie keerde zich soms tegen hen.

Ook door de autoriteiten werden zij volgens advocaat Benjasj onder zware druk gezet, met als gevolg dat negen van hen afhaakten. Nog maar drie gardisten willen de rechtszaak voortzetten. Als zij in het gelijk worden gesteld door de rechter zou dat volgens sommige Russische juristen verstrekkende gevolgen kunnen hebben: aan de oorlog in Oekraïne nemen waarschijnlijk wel tienduizenden leden van Poetins nationale garde deel.

Staatsgeheimen

De kans dat het zover zal komen, lijkt echter heel klein. Op de eerste zitting eiste de Rosgvardija vrijdag dat de zaak verder achter gesloten deuren wordt behandeld. Volgens de dienst is dat nodig om staatsgeheimen te beschermen.

Dat wordt door aanhangers van de ontslagen gardisten gezien als een teken dat de autoriteiten druk bezig zijn deze pijnlijke kwestie onder het tapijt te vegen. Ook in andere gevoelige zaken, zoals de rechtszaak tegen oppositieleider Navalny, volgt de rechter vrijwel zonder uitzondering de lijn van de autoriteiten.