Verdwijnen van de 130-bordjes is voor de vroemvroempartij een bittere pil

Intern deden zelfs VVD’ers er lacherig over: 130 kilometer per uur rijden was bovenal een politiek campagnemiddel. Nu het voormalig kroonjuweel wordt opgeofferd om de stikstofcrisis te bezweren, heeft wijlen ‘de vroemvroempartij’ er een probleem bij.

Ze zetten dinsdag allemaal hun ernstigste gezichten op. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is ‘niet vrolijk’, VVD Kamerlid Mark Harbers spreekt over ‘rotmaatregelen’ en premier Mark Rutte laat staatsmannelijk weten dat het stikstofakkoord door de coalitie is gesloten ‘in het belang van de banen in de bouw’.

In het akkoord dat woensdag officieel wordt gepresenteerd door het kabinet zit een plan voor nieuw veevoer, een noodwet om dijkversterkingen mogelijk te maken, een investering van 250 miljoen euro in natuurherstel en een – al dan niet realistische – poging om het aantal Natura 2000-gebieden in te perken. Maar uiteindelijk leunt de stikstofdeal bovenal op de landelijke snelheidsbeperking naar 100 kilometer per uur. In de campagnetaal van de VVD: geen ‘vroemvroem’ meer, behalve dan op de huidige 130-wegen tussen 19.00 uur ’s avonds en 06.00 ’s ochtends.

Liever luisteren dan lezen? Hier kun je dit verhaal van de Volkskrant beluisteren. Het is ingesproken en opgenomen door Blendle Audio.

Ondanks de bedrukte gezichten bij de VVD’ers dinsdag, zullen niet alle liberalen er wakker van liggen. Coryfeeën als Neelie Kroes en Ed Nijpels vonden de obsessie met de maximumsnelheid al langer lachwekkend, zelfs Kamerleden kon je achter de schermen weleens horen zeggen dat die 130 kilometer per uur ‘natuurlijk belachelijk’ was. De schaduwzijden waren bekend: de doorstroming op de wegen stokte juist door de hogere maximumsnelheid, de kans op verkeersongelukken groeide en de vervuiling nam toe.

Gouden campagnemiddel

Toch bleken de 130-bordjes een gouden campagnemiddel. Niet zozeer omdat de VVD er voor was, maar omdat de juiste mensen er tegen waren. De critici die bezwaar maakten, waren in de ogen van menig VVD’er ‘duurzaamheidsgekkies’ en betweters. Het gevecht om de hogere maximumsnelheid werd zo ook een manier om de eigen achterban te mobiliseren tegen linkse tegenstanders die aan alle ‘leuke dingen’ een einde willen maken.

‘Als mensen zo’n mooie brede snelweg zien, waarom moet je ze dan altijd maar betuttelen en beperken?’, zei toenmalig VVD-verkeerswoordvoerder Charlie Aptroot meteen. Kritiek werd weggelachen. Premier Rutte noemde de hogere maximumsnelheid ‘heerlijk’ en de milieuschade wuifde hij weg met de grap dat ‘een auto die snel rijdt, natuurlijk per definitie minder vervuilt, want die is sneller op zijn bestemming.’

De verbetenheid in de VVD groeide pas toen het belang van milieu en klimaat op het Binnenhof toenam. Na het vonnis in de Urgenda-zaak in 2015 reageerde VVD-Kamerlid Barbara Visser furieus op de suggestie dat de maximumsnelheid van 130 onhoudbaar was. ‘No way! We moeten juist op veel meer plekken naar 130. Doorrijden is veel beter dan stilstaan.’

Onder Rutte III - ‘het groenste kabinet ooit’ - kwam op aandringen van de VVD weer in het regeerakkoord te staan dat ‘de bestaande maximumsnelheden in stand blijven’. De 130 leek zo in steen gebeiteld.

Nu moet de partij alsnog de terugtocht aanvaarden, na uiterst moeizame en langdurige onderhandelingen in de coalitie. Het oude campagnewapen wordt voortaan tegen de liberalen zelf ingezet. ‘Hoogverraad van de VVD aan de automobilist’, fulmineerde de electorale rivaal Geert Wilders dinsdag gretig. ‘Ze voeren de agenda van GroenLinks uit... Nog even en we mogen alleen nog maar met de bakfiets.’

Het had een oneliner van de VVD kunnen zijn. Voordat de stikstofcrisis een pijnlijke slag toebracht aan de vroemvroempartij.