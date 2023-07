Verdwenen vlag leidt tot mysterie op Haags stadhuis: ongelukje of politieke intimidatie?

De fractiegang van de Haagse Stadspartij in het stadhuis, waar de gele vlag verdwenen is. Beeld Haagse Stadspartij

De fractiegang waar de vlag hing, is alleen toegankelijk voor medewerkers die een pasje hebben. Eerder werden ook al stickers met de teksten ‘F*ck racism’ en ‘wc voor iedereen’ – een verwijzing naar de genderneutrale toiletten waar de partij zich voor inzet – van de fractiedeur gekrabd of in de toiletpot teruggevonden. De eerste dagen na de verdwijning dacht fractievoorzitter Fatima Faïd nog dat de vlag (signalement: felgeel, een ooievaar, naam van de partij) als grap zou opduiken bij de barbecue voor raadsleden om de aanvang van het reces te vieren. Inmiddels ziet ze het minder rooskleurig in. De griffier stuurde een mail rond en de schoonmakers zijn bevraagd, maar zonder resultaat.

‘Op een gegeven moment dachten we: de vlag komt niet meer terug’, zegt Faïd. ‘Er werken hier relatief veel jonge mensen in de fractie. Voor hen is dit naar, zij voelen zich niet fijn.’

Kleine, eigenzinnige partij

De Haagse Stadspartij, die onlangs 25 jaar bestond, staat bekend als een kleine, eigenzinnige partij die haar stempel weet te drukken op de gemeenteraad, ondanks dat ze slechts één zetel heeft. De partij is ontstaan vanuit de kraakbeweging en vaart nog altijd een uitgesproken linkse en activistische koers. Met aandacht voor de lhbti-beweging en klimaatverandering, en met felle kritiek op racisme binnen de politie.

Faïd: ‘Mocht iemand de vlag toch per ongeluk hebben meegenomen – no hard feelings – maar we willen hem wel terug. Dit is niet goed voor het herstel van het vertrouwen in Den Haag.’ Daarmee doelt ze op de verziekte verhoudingen in de Haagse gemeenteraad. Het justitiële onderzoek naar corruptie binnen Hart voor Den Haag, de partij van voorman Richard de Mos, heeft tot veel onderlinge wrevel tussen de Haagse fracties geleid. De Haagse Stadspartij is één van de partijen die zich al jaren fel uitspreekt uit over de manier waarop Hart voor Den Haag wordt gefinancierd.

Na de vrijspraak van De Mos in april werd oud-minister Bruno Bruins aangesteld als bemiddelaar in de gemeenteraad. ‘Hou elkaar een beetje heel’, adviseerde hij de partijen na afloop van de gesprekken. Een week later viel het college over de vraag of De Mos mocht terugkeren in de coalitie.

De gang met vlag nog aan de muur. Beeld Haagse Stadspartij

Polarisatie

Ook Faïd wordt weleens polarisatie verweten, zoals die keer dat ze tijdens een raadsdebat Scheveningen in één adem noemde met extreem-rechts. Faïd: ‘Ik ben een emotioneel type, licht ontvlambaar. Ik vind: in de politiek moet je kunnen uitdelen en incasseren. Maar het moet wel binnen de grenzen blijven.’

Volgens Faïd is het ‘te makkelijk’ om voor de verdwijning van de vlag naar rechtse partijen als PVV of Hart voor Den Haag te wijzen. ‘Ik verwacht niet dat zij erachter zitten.’ De Haagse Stadspartij deed aangifte bij de politie, maar die liet weten niet te kunnen helpen bij het incident. De partij heeft daarom het Openbaar Ministerie aangeschreven om van de ‘politieke intimidatie’ alsnog een zaak te maken.