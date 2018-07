Verdwenen Thaise voetballertjes in grot levend gevonden

Twaalf jongens en hun voetbaltrainer zijn levend gevonden nadat ze negen dagen lang hebben vastgezeten in een grottencomplex in het noorden van Thailand, dat onder water was gelopen. ‘Ze zijn allemaal veilig’, zegt Narongsak Osattanakorn, gouverneur van de provincie. Nu moet worden uitgezocht hoe het team de grot uit zal worden gehaald.

De dertien vermiste jonge voetballers met hun coach in de grot. Foto EPA

Op een video die de Thaise Navy Seals op Facebook hebben geplaatst, is het moment te zien dat de uitgemergelde jongens (van 11 tot 16 jaar oud) werden gevonden door twee Britse duikers. Bij het zwakke licht van een zaklamp probeert een van de duikers de kinderen te kalmeren. Al hen word gevraagd met hoeveel ze zijn, zegt één van hen: ‘Dertien’. De duiker antwoordt met: ‘Dertien? Briljant!’

De groep lijkt te vragen of ze mee kunnen worden genomen en krijgt te horen: ‘Nee, niet vandaag. Wij zijn met zijn tweeën en we moeten duiken. Er komen meer mensen. Wij zijn de eersten.’ Eén van de jongens zegt: ‘Eten, eten, eten, vertel dat we honger hebben.’

Het jonge voetbalteam had op 23 juni een trainingspartijtje gespeeld en was daarna met hun 25-jarige coach naar het Tham Luang grottencomplex gefietst, waar ze wel vaker kwamen en waar ze de weg goed kennen. Binnen zijn ze waarschijnlijk overvallen door het water, dat door zware regenbuien snel begon te stijgen. Vermoedelijk zijn ze steeds dieper de grot ingetrokken om aan het water te ontsnappen.

Een familielid laat foto's zien van de voetballertjes die gemaakt zijn tijdens de reddingsoperatie in de grot. Foto AFP

Er kwam direct een grote reddingsactie op gang van het Thaise leger, de politie en internationale duikexperts die uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Japan werden ingevlogen. Ze werkten dag en nacht door, in de hoop het team levend te vinden. Het complex was echter moeilijk doordringbaar: het bestaat uit een aaneenschakeling van kamers die door (soms nauwe) tunnels met elkaar zijn verbonden. Deze ondergrondse gangen lopen tot 8 kilometer ver de berg in en stonden grotendeels onder water. Volgens duikers stond het water ook in verschillende kamers tot aan het plafond.

Er werden pompen ingezet om het water weg te zuigen, maar dat hielp nauwelijks omdat het door de regen net zo snel weer terugkwam. Vervolgens trokken de reddingswerkers bovenlangs door de jungle, in de hoop openingen naar het grottencomplex te vinden, en werd er een schacht van 40 meter diep geboord die uitkwam in een modderige kamer.

Medische teams

Pas toen het water maandag een beetje begon te zakken, konden de reddingswerkers zich verder een weg banen door de tunnels. Gouverneur Naronsak zei maandagavond (Nederlandse tijd) dat medische teams naar binnen zijn gegaan en dat het hen ongeveer vier uur zal kosten om vast te stellen hoe de voetballers eraan toe zijn. Pas hierna zal worden bekeken hoe het team naar buiten kan worden gebracht. Ze zullen zich een aantal kilometer door de grot heen moeten werken, die nog steeds voor een deel onder water staat.

Thaise soldaten zijn in de grot op zoek naar het verdwenen voetbalteam. Foto EPA

‘Het is niet te zeggen of ze daar sterk genoeg voor zijn’, zegt Jaap Seidell, hoogleraar voedsel en gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam . ‘Als mensen dagenlang niets hebben gegeten, vallen er langzaam maar zeker steeds meer functies uit. Je ziet dat mensen lethargisch in een hoekje gaan zitten, en niet meer bewegen om energie te besparen. Op een gegeven moment stopt bijvoorbeeld de schildklier met werken, en worden de spieren afgebroken.’

Maar, onderstreept Seidell, jonge, gezonde mensen kunnen heel lang zonder voedsel. ‘Langdurige vastenperiodes van bijvoorbeeld hongerstakers zijn goed gedocumenteerd, en je ziet dat het zeker 30 dagen duurt voordat mensen van de honger bezwijken. Zonder water kunnen mensen al na zeven dagen overlijden, maar dat hadden deze voetballers in overvloed.’

De jongens zijn op dit moment te verzwakt om naar de uitgang van de grot te duiken. Wel hebben ze inmiddels voedsel en een hulpverlener bij hen. De komende dagen wordt met man en macht geprobeerd een oplossing te vinden. Zo is zonder succes geprobeerd een tunnel te graven. Een andere optie is de jongens nog drie maanden te laten zitten en te wachten op een lager waterpeil.

Thaise reddingsteams aan het werk in het grottencomplex. Foto AP

Thaise reddingsteams aan het werk in het grottencomplex. Foto EPA

Het Thaise voetbalteam op archieffoto. Foto AFP