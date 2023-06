Verdwenen duikboot heeft waarschijnlijk geen zuurstof meer, reddingsactie gaat door

De duikboot Titan van OceanGate Expeditions. Beeld AP

Van de duikboot ontbreekt nog altijd ieder spoor. Zo is niet eens duidelijk of hij zich aan de oppervlakte of ergens op de bodem van de diepzee bevindt. De 96 uur zijn een ruwe schatting: als de passagiers hun activiteiten weten te beperken, kunnen ze mogelijk langer doen met de zuurstofvoorraad.

Al is er weinig hoop meer dat de redding nog op tijd komt, de zoekactie gaat verder. ‘In deze bijzonder complexe gevallen blijven we zien dat we ook rekening moeten houden met de wil om te leven van de mensen’, aldus John Mauger van de Amerikaanse kustwacht.

Over de auteur

Niels Waarlo is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Eerder werkte hij op de wetenschapsredactie en schreef hij over technologie.

Reddingswerkers uit verschillende landen zoeken met vliegtuigen, schepen en op afstand bestuurbare duikboten een gebied af ter grootte van half Nederland. Met sonar hopen ze geluiden op te pikken uit de Titan, zoals de onderzeeër heet. Woensdag werd duidelijk dat er gebonk zou zijn gehoord: de onderwatergeluiden klonken zeker vier uur lang met tussenpozen van een halfuur en zouden ‘hoop op overlevenden’ bieden.

Duikbootbemanningen krijgen aangeleerd dat ze op de wanden moeten slaan als de communicatie wegvalt, zodat het geluid kan worden opgepikt door sonar. Maar een dag later is nog altijd niet duidelijk waar de geluiden vandaan kwamen en wat ze heeft veroorzaakt.

Mistig en stormachtig weer

Het gebied in de Atlantische Oceaan waar de Titan verdween, is niet alleen groot en afgelegen, de reddingsoperatie wordt ook bemoeilijkt door mistig en stormachtig weer. Het is zoeken naar ‘een speld in een hooiberg, tenzij je een behoorlijk precieze locatie hebt’, zei marien geofysicus Rob Larter tegen persbureau AP. Hij wees erop dat je in de duisternis van de diepzee objecten op een paar meter afstand nog kunt missen en zei dat er weken overheen kunnen gaan voordat de duikboot is gevonden.

Als het al lukt om de zondag verdwenen onderzeeër te vinden, moet hij nog worden geborgen. Ook dat kan een hele toer worden en uren duren: het diepste punt van het zoekgebied ligt op 4 kilometer diepte. Woensdag kondigde de Amerikaanse marine aan een schip te sturen met een takelsysteem dat is bedoeld voor zware, logge objecten. De 6,5 meter lange duikboot weegt ruim 9 ton.

Aan boord van de onderzeeër zijn een rijke Britse avonturier, twee leden van een Pakistaans-Britse zakenfamilie en een Franse expert op het gebied van de Titanic. De bestuurder is Stockton Rush, de baas van OceanGate, het bedrijf achter de duikboot.

Waardoor de onderzeeër zondag in de problemen kwam, is niet duidelijk. Wel zijn er vragen gerezen over de veiligheid van de duikboot. Volgens een journalist van de Amerikaanse zender CBS die getuige was van een afdaling en The Simpsons-schrijver Mike Reiss, die drie keer in de nu verdwenen duikboot zat, viel het contact met het schip geregeld weg.

Passagiers moesten bovendien een contract tekenen waaruit bleek dat het ‘experimentele schip’ niet is goedgekeurd door een officiële instantie, aldus CBS. In de reportage is te zien dat de duikboot werd bestuurd met een gamecontroller. De Duitse zakenman Arthur Loibl, die eveneens in de Titan heeft gezeten, sprak van een ‘kamikaze-operatie’. Zijn duik werd herhaaldelijk uitgesteld omdat er problemen met de accu en de balansgewichten waren.