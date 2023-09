Verdubbeling aantal ouderenzorginstellingen in de rode cijfers – en het ergste moet nog komen

BDO vreest ‘dat de druk op de ouderenzorginstellingen te groot wordt’. Beeld Marcel van den Bergh

De situatie is ‘ronduit alarmerend’ stelt advies- en accountancyorganisatie BDO, dat zoals elk jaar in de jaarrekeningen van 789 zorginstellingen dook. Het bedrijf vreest ook ‘een kaalslag’, waarbij ‘faillissementen niet zijn uit te sluiten’. Van de 789 ouderenzorgorganisaties leden er vorig jaar 238 verlies, dus 30 procent van de instellingen.

Het lijkt onvermijdelijk dat patiënten en cliënten de gevolgen gaan ondervinden van de slechte financiële resultaten. Niet alleen als een instelling failliet gaat (en de zorg dus wegvalt), maar ook omdat zorginstellingen zich genoodzaakt zullen zien om de kosten te drukken.

Aangezien personeel altijd de grootste kostenpost van een organisatie is, is de meest voor de hand liggende oplossing: minder personeel. Dat leidt weer tot minder dagbesteding, minder persoonlijke aandacht, en minder zorg.

Over de auteur

Michiel van der Geest is de zorgverslaggever van de Volkskrant en verdiept zich in alle vormen van zorg: van ziekenhuizen tot huisartsen, van gehandicaptenzorg tot Big Pharma, van gezondheidsverschillen tot valgevaar.

Uit het BDO-rapport: ‘Op dit moment moeten ouderen en zorginstellingen al steeds vaker een beroep doen op veelal overbelaste mantelzorgers. Deze ontwikkeling zal de komende jaren alleen maar verder doorzetten.’

De zorginstellingen behaalden gemiddeld nog maar 1,1 procent winst op hun omzet, het laagste resultaat van het afgelopen decennium. Zorgelijk, vinden de accountants, zo blijft er geen financiële ruimte over om te investeren in bijvoorbeeld ict, wat wel hard nodig is om de zorg te moderniseren.

De oorzaken voor de enorme terugval in financiële resultaten laten zich raden: de inflatie liep op, de salarissen van medewerkers stegen en de rentelasten namen toe. Een andere belangrijke kostenpost is die van de inzet van zzp’ers. Ouderenzorgorganisaties waren daar in 2022 in totaal 2,3 miljard euro aan kwijt, 10 procent van hun omzet. Dat is 374,5 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

Controle over rooster

Door het personeelstekort is de werkdruk hoog, waardoor steeds meer werknemers zich als zzp’er verhuren. Op die manier hebben ze meer controle over hun rooster. Dat verhoogt vervolgens weer de werkdruk voor de mensen die in loondienst achterblijven.

De vooruitzichten voor de komende jaren bieden weinig hoop op verbetering. De laatste coronasteunmaatregelen liepen in 2022 af. Nu de sector er financieel zo matig voor staat, zullen banken hun rentes verhogen en strengere betalingseisen stellen.

De loonkosten zullen alleen maar verder stijgen door nieuwe cao-afspraken, terwijl tegelijkertijd het demissionaire kabinet vanaf 2024 de duimschroeven aandraait: het landelijke budget voor ouderenzorg mag de komende jaren minder hard groeien. Het betekent een bezuiniging in 2024 van 1,2 procent die oploopt tot ongeveer 3 procent in 2026.

Huiveringwekkend

Daarnaast krijgen zorgorganisaties de komende jaren 8 procent minder budget voor hun huisvesting, en zijn de zorgverzekeraars voornemens te korten op de tarieven.

Het is een stapeling van maatregelen die BDO doet huiveren: ‘Wij vrezen dat de druk op de ouderenzorginstellingen te groot wordt.’ De adviseurs pleiten voor een ontmoediging van het zzp-schap in de zorg, voor (tijdelijk) hogere tarieven en voor nieuwe rekenmethoden, zodat bijvoorbeeld de huisvestingskosten niet worden gebaseerd op de situatie van een paar jaar geleden.