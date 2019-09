Verdreven Tunesische dictator Ben Ali overleden in zijn ballingsoord Saoedi-Arabië

Ben Ali tijdens de viering van 50 jaar Tunesische onafhankelijkheid van Frankrijk in maart 2006. Beeld AFP

Ben Ali pakte in januari 2011 haastig zijn koffers en vluchtte naar Saoedi-Arabië toen de Tunesiërs in opstand kwamen tegen zijn corrupte bewind. Aanleiding voor de opstand was de zelfmoord van de 26-jarige fruitverkoper Mohammed Bouazizi in de provincieplaats Sidi Bouzid. Bouazizi stak zichzelf eind 2010 in brand uit wanhoop over zijn uitzichtloze situatie en de corrupte politie die hem dag in dag uit afperste. Zijn zelfmoord maakte een golf van protesten los die uiteindelijk tot de val van president Ben Ali leidden.

Ben Ali kwam in 1987 aan de macht na een coup tegen de bejaarde president Habib Bourguiba, die een belangrijke rol in de onafhankelijkheidsstrijd tegen Frankrijk had gespeeld. De bevolking had genoeg van de stagnatie onder Bourguiba en aanvankelijk genoot Ben Ali enorme populariteit, maar net als Bourguiba ontpopte hij zich op den duur tot een machthebber die steeds autoritairder optrad en met vriendjespolitiek de modernisering van zijn land in de weg zat.

Tientallen miljoenen aan goud

In 2009 werd Ben Ali nog met overweldigende meerderheid herkozen als president, maar onder de oppervlakte smeulde al het vuur van de onvrede over de massale werkloosheid en de corruptie onder de president en zijn entourage. Toen de revolutie in januari de hoofdstad Tunis bereikte, namen Ben Ali en zijn vrouw Leila Trabelsi de benen. Maar eerst brachten ze nog een bezoek aan de centrale bank, waar ze de gouverneur van de bank opdracht gaven hun voor tientallen miljoenen aan goud mee te geven.

Een jaar na zijn vertrek organiseerde het nieuwe bewind een veiling van in beslag genomen luxe-goederen van Ben Ali en de familie van zijn vrouw, waaronder dure auto’s, juwelen, jachten en tal van andere zaken. Vooral Leila Trabelsi, een voormalige kapster, was gehaat onder de bevolking. Samen met Ben Ali werd zij in 2012 veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf, maar de twee zaten toen al veilig in Saoedi-Arabië.

Terwijl de Arabische Lente in landen als Syrië en Libië in een burgeroorlog uitmondde, slaagden de Tunesiërs erin een redelijk stevige democratie op te bouwen. Maar in economisch opzicht zijn de Tunesiërs er nauwelijks op vooruit gegaan: de werkloosheid is nog steeds enorm en veel mensen leven op de rand van armoede. De onvrede daarover kwam afgelopen weekeinde nog eens tot uiting. Toen brachten de Tunesiërs bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen de meeste stemmen uit op twee buitenstaanders die zich afzetten tegen de politici die na de val van Ben Ali de macht hadden.