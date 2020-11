Verdienmodel vloggers op de schop: producten aanprijzen in ruil voor geld mag niet meer

Vlogger Enzo Knol signeert de eerste exemplaren van zijn eigen munt, de 'Knolmunt'. Beeld ANP

Grote bedrijven betalen makers van online videoblogs tienduizenden euro’s voor een enthousiaste vermelding. De betalingen zijn veruit hun belangrijkste inkomstenbron. Maar de nieuwe regels schrijven voor dat vloggers hun kijkers niet meer mogen aansporen om iets te kopen en een product geen ‘overmatige aandacht’ mogen geven.

Voor de bekende vlogger Enzo Knol (2,5 miljoen abonnees op YouTube) betekent dit bijvoorbeeld dat hij zich nog wel mag laten betalen om vissticks van Iglo te eten, maar niet drie keer mag zeggen hoe lekker hij ze vindt. Terwijl juist de aanbeveling de grote kracht is van zogenoemde influencermarketing.

Vloggers hebben veel invloed op koopgedrag, bleek uit een enquête in opdracht van overheidsplatform Wijzer in Geldzaken. De helft van de kinderen koopt weleens iets na dit te hebben gezien in een vlog, terwijl vooral jonge kinderen en vmbo-scholieren sluikreclame niet herkennen, aldus een onderzoek in opdracht van het Commissariaat voor de Media.

Als een vlogger voortaan een product in beeld brengt, zonder expliciete aanprijzing, moet aan het begin en einde van het filmpje worden aangegeven dat de vlog reclame bevat. Dat gebeurt nu vaak nog niet, hetgeen bij kijkers tot verwarring leidt over wat reclame is en wat niet. In vlogs voor kinderen jonger dan 12 jaar mogen straks helemaal geen gesponsorde producten meer voorkomen.

Het is niet duidelijk wanneer de regels precies ingaan. Wie er precies onder valt, moet nog op Europees niveau worden besproken. Verwacht wordt dat ‘hobbyvloggers', videomakers zonder substantieel verdienmodel, buiten schot blijven.