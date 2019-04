Verdienen de bestuurders van het Cornelius Haga Lyceum te veel?

Leerlingen bij het Cornelius Haga Lyceum. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Drie familieleden die werken op de school zouden volgens de inlichtingendienst een onevenredig groot deel van het totale salarisbudget in eigen zak steken. Bronnen met kennis van het AIVD-bericht bevestigen dit aan NRC. Het is de tweede keer in korte tijd dat de islamitische middelbare school in opspraak raakt naar aanleiding van een AIVD-bericht.

Wat is er deze keer aan de hand?

Volgens de AIVD strijken drie familieleden – schooldirecteur Soner Atasoy, zijn broer Son Tekin Atasoy en diens schoonzus – een flink deel op van de 410.000 euro aan salaris die in 2018 over 32 personeelsleden werd verdeeld. Soner Atasoy zou hierdoor meer verdienen dan de wettelijk voorgeschreven salarisnorm voor schoolbestuurders toestaat. Daarnaast zou Atasoy, buiten de boekhouding van de school om, de vergoeding (18 duizend euro) van een andere schoolbestuurder hebben opgestreken. Ook zijn broer Son Tekin Atasoy, als beleidsmedewerker actief op de school, zou volgens NRC een ‘fors bedrag’ verdienen. Het salaris van diens schoonzus, werkzaam als administratief medewerker, is onbekend.

En, verdienen de Atasoys inderdaad te veel?

Soner Atasoys salaris werd bepaald door een extern bureau (Sander Wijnhof) op basis van de geldende normen binnen het voortgezet onderwijs voor een school in oprichting. Het advies is ingezien door de Volkskrant. Wel werd er een berekeningsfout gemaakt waardoor Atasoy uiteindelijk een te hoog salaris uitgekeerd kreeg. Toen een accountant daar begin 2018 achter kwam, is afgesproken dat Atasoy het te veel ontvangen bedrag zou terugbetalen.

Soner Atasoy: ‘Al sinds begin vorig jaar betaal ik daarvoor maandelijks 500 euro terug.’

Ook voor het hoge salaris van zijn broer Son Tekin en diens schoonzus heeft Atasoy een verklaring. Son Tekin werkte aanvankelijk onbezoldigd bij de school. Nadat hij in juni 2018 werd aangenomen als beleidsmedewerker, werd zijn salaris vastgesteld door een extern bureau. Son Tekins schoonzus was een van de drie kandidaten die solliciteerden op de functie van administrateur. Van alle sollicitanten was zij volgens Atasoy de best gekwalificeerde. Ook was ze direct inzetbaar. Afgesproken werd dat zij op Het Haga Lyceum evenveel zou gaan verdienen als bij haar vorige werkgever, de Belastingdienst.

En het bedrag van 18 duizend euro dat Soner Atasoy van een medeschoolbestuurder kreeg? Volgens de AIVD werd dit geld ‘zonder vermelde reden’ overgemaakt. Atasoy stelt dat het om een lening gaat ‘tussen twee natuurlijke personen’, ontvangen in een periode dat hij in geldnood zat. Hij is dan ook woedend dat deze privé-aangelegenheid naar buiten is gebracht. ‘Daar heeft helemaal niemand wat mee te maken. Ik had heel veel tijd en geld geïnvesteerd om die school van de grond te krijgen. Daarom heb ik toen die lening gekregen.’

Al deze informatie ligt, zo benadrukt Atasoy, bij de Onderwijsinspectie. Dat heeft de Volkskrant ook kunnen vaststellen. De inspectie komt in juni met een verslag over het Cornelius Haga Lyceum.

Wat meldde de AIVD eerder over het Cornelius Haga?

Vorige maand meldde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), op basis van een ambtsbericht van de AIVD, dat er op het Cornelius Haga Lyceum ‘anti-democratisch’ onderwijs wordt gegeven. Leerlingen zouden er structureel beïnvloed worden door ‘richtinggevende personen’ die enige tijd banden hebben onderhouden met een aan IS gelieerde Tsjetsjeense terreurorganisatie, het Kaukasus Emiraat. Met die ‘richtinggevende personen’ werden de broers Atasoy bedoeld, bevestigen twee bronnen onafhankelijk van elkaar aan de Volkskrant. Op basis van het AIVD-bericht vroeg de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema het bestuur van de school per direct op te stappen.

Volgens Atasoy zijn er geen bewijzen voor de beschuldigingen van de AIVD. Het zou passen in een ‘patroon’, vertelde hij de Volkskrant eerder. De overheid, zegt hij, probeert de islamitische school al vanaf het allereerste begin te dwarsbomen – vaak met oneigenlijke middelen. Ook leerlingen en ouders van het Cornelius Haga Lyceum hebben het idee dat de school dwars wordt gezeten vanwege de islamitische signatuur van de school.