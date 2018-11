Verdenking tegen Jos B. in zaak-Nicky Verstappen afgezwakt tot doodslag

De rechtbank in Limburg heeft de verdenking tegen Jos B. in de zaak-Nicky Verstappen afgezwakt tot doodslag. De rechters hebben de moordverdenking geschrapt omdat er volgens hen onvoldoende aanwijzingen zijn voor voorbedachte rade om de jongen om het leven te brengen. Dit meldt De Limburger.

Jos B. werd eerder dit jaar, na terugkeer uit Spanje, verhoord op een politiebureau in Eindhoven. Beeld ANP

Jos B. had levenslang kunnen krijgen als hij schuldig was bevonden aan de moord in 1998 op Verstappen. Op doodslag staat een maximale celstraf van vijftien jaar.

De rechtbank wil niet nader toelichten waarom de raadkamer het OM heeft teruggefloten. Het OM sluit volgens een woordvoerder niet uit dat B. in een later stadium alsnog moord ten laste wordt gelegd.

De advocaat van B. zegt dat het OM ‘geen zaak heeft’ tegen zijn cliënt. In de rechtszaak gaat het ‘dna-contactspoor’ dat op de onderbroek of pyjama van het Limburgse jongetje is gevonden een grote rol spelen. Volgens het OM gaat het om ‘een daderspoor’. Advocaat Gerald Roethof wijst er echter op dat er ook andere dna-sporen op de plaats delict zijn gevonden.

Nicky Verstappen werd gedood tijdens een zomerkamp. Beeld EPA

Zomerkamp

De elfjarige Nicky Verstappen werd in 1998 dood gevonden op de Brunsummerheide in Limburg, waar hij op zomerkamp was. B. kwam in beeld na een dna-match, maar hij bleek spoorloos.

Na een internationale klopjacht werd hij op 26 augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, op zo'n vijftig kilometer van Barcelona. B. wordt niet alleen verdacht van het ombrengen en misbruiken van de jongen, maar ook van het bezit van kinderporno.

De rechtszaak staat op 12 december voor het eerst in de rechtbank gepland. Het gaat om een niet-inhoudelijke zitting. Er wordt dan gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning. B. heeft zich tot nu toe beroepen op zijn zwijgrecht. ‘Op dit moment is er geen inhoudelijke verklaring afgelegd’, aldus Roethof vorige maand. ‘Die gaat er komen, op het moment dat hij daar klaar voor is.’