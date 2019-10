Verdeelde oppositie maakt ruim baan voor Rutte

Lodewijk Asscher in zijn werkkamer. Beeld Rebecca Fertinel

terwijl de oppositie zoekt naar een strategie, richt de coalitie z'n pijlen op de PvdA.

Asscher op ramkoers

Op de eerste dag van de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer is het tellen van de zetels aan de overkant begonnen. Daar immers, in de Eerste Kamer, komt het kabinet sinds het voorjaar zes zetels tekort voor een meerderheid.

Dat biedt getalsmatig kansen aan partijen als PvdA en GroenLinks, zeker als ze samen optrekken, maar vandaag markeerde PvdA-leider Asscher nog maar even hoezeer de wegen dreigen te scheiden. Zijn reactie op de plotse welwillendheid van Jesse Klaver en diens publiekelijk beleden afkeer van ‘scorebordpolitiek’ gaat precies de andere kant op: de PvdA tracht het minderheidskabinet midscheeps te raken met het wegstemmen van het Belastingplan plus de Onderwijsbegroting. In Asschers woorden: ‘Dit is een kabinet met het meeste geld sinds de jaren zeventig, de laagste rentelasten sinds 1854 en de langste reeks overschotten sinds 1954. Als je in een periode met zo'n welvaart niet de keuze maakt om armoede en dakloosheid te bestrijden, om de publieke sector te versterken, dan gaat het zeker niet lukken als het straks economisch tegenzit.’

Die koers kwam de financieel specialist van de PvdA, Henk Nijboer, vandaag op de hoon van de regeringspartijen te staan. Kamerleden als Eppo Bruins van de ChristenUnie wezen er nog maar eens op dat dit kabinet toch echt een stuk ruimhartiger begroot dan de PvdA in de vorige regeerperiode. Waarop Nijboer - ook niet voor het eerst - tegenwierp dat het nou eenmaal andere economische tijden zijn.

Probleem voor Asscher: als Klaver niet meedoet aan de beoogde obstructie, heeft Rutte zijn meerderheid al en dus van de PvdA niets meer te vrezen - een lot dat overigens ook Forum voor Democratie treft.

Probleem voor Klaver: als Asscher tegenstemt en hij niet, moet hij straks gaan uitleggen dat hij de kans liet liggen om z'n machtspositie in te zetten voor de leraren, de ouderen en de huurders. Voorlopig blijft GroenLinks genegen om het kabinet te steunen, legde financieel specialist Bart Snels vandaag uit in de Kamer. Ook hij heeft nog wensen, maar het gaat hem te ver om dan maar alles af te keuren. ‘Dan ben je bezig met politieke spelletjes. Dan stem je ook tegen de investeringen die wél worden gedaan.’

De lachende derde is vooralsnog de minister-president, die ruim baan heeft zolang er geen eensgezind links blok tegenover hem staat. Wij houden u via deze brief op de hoogte van de score.

Het euthanasieprotocol

De roep zwelt aan om euthanasie op doodzieke kinderen onder de 12 jaar mogelijk te maken. Omdat het aanpassen van de Euthanasiewet binnen het huidige kabinet echter onhaalbaar is, wordt achter de schermen aangestuurd op het ‘oprekken’ van het bestaande protocol voor levensbeëindiging voor baby’s tussen 0 en 1 jaar oud. Dat blijkt uit gesprekken van de Volkskrant met politici en artsen.

Het laatste Brexitplan?

Denkwerk voor Mark Rutte en de andere Europese regeringsleiders, nu er zowaar een Brexitplan is ontsproten aan de regering-Johnson. Het komt erop neer dat Noord-Ierland vier jaar lang zowel in de Europese Unie als bij het Verenigd Koninkrijk blijft.

