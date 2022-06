Verdeelde Commissie akkoord met EU-miljarden voor Polen

Poolse demonstranten strijden in het najaar van 2021 in Krakow voor behoud van de rechtsstaat met een 'ketting van licht'. Beeld Getty

De discussie woensdagavond in de Commissie over het vrijmaken van de miljarden euro’s voor Polen was volgens betrokkenen stevig. Naast de tegenstem van Timmermans en Vestager (beiden vicevoorzitter), plaatsten drie andere commissarissen – Reynders (Justitie), Jourová (Waarden), Johansson (Binnenlandse Zaken) – per brief vraagtekens bij het besluit, zij konden de Commissievergadering niet bijwonen. Commissievoorzitter Von der Leyen presenteert de omstreden beslissing donderdag tijdens een bezoek aan de Poolse regering in Warschau.

Het was de eerste keer dat een aanvraag voor de Europese herstelmiljarden in de voltallige Commissie werd besproken. Andere aanvragen zoals die van Italië (191 miljard euro), Spanje (69,5 miljard euro) en Frankrijk (39,4 miljard euro) werden na een schriftelijke procedure goedgekeurd. Von der Leyen wilde het Poolse herstelplan op eenzelfde manier afhandelen, maar dat schoot Timmermans en Vestager in het verkeerde keelgat.

Het Europese herstelfonds (750 miljard euro) werd in de zomer van 2020 opgezet om de economieën van de lidstaten na de coronapandemie weer op gang te brengen. Mede onder druk van premier Rutte werd gebruik van het fonds aan strikte criteria verbonden, waaronder bescherming van de rechtsstaat en het milieu.

Intensief onderhandeld

Over het verzoek van Polen (23,9 miljard euro aan subsidies, 11,5 miljard euro aan goedkope leningen) is intensief onderhandeld tussen Brussel en Warschau. De Commissie eiste dat de Poolse Tuchtkamer (die kritische rechters knevelt) werd ontmanteld, het toezicht op rechters werd hervormd en geschorste rechters weer werden aangenomen. Lange tijd lag Warschau dwars, maar de verslechterde economische situatie en de komst van miljoenen Oekraïense vluchtelingen dwongen de Poolse regering tot meer compromisbereidheid. Tegelijkertijd maakte de ferme opstelling van Polen tegen Rusland scherpe kritiek vanuit Brussel op Warschau moeilijker.

Polen belooft de Tuchtkamer te ontmantelen (een eis ook van het Europees Hof van Justitie) en te vervangen door een rechtbank die wel voldoet aan de EU-wetten. Verder wordt de schorsing van rechters herzien en mogen Poolse rechters niet gestraft worden als zij een Pools besluit voorleggen aan het Europees Hof.

Volgens Von der Leyen zijn deze toezeggingen voldoende om het licht op groen te zetten voor het Poolse herstelplan. Commissie-ambtenaren benadrukken dat er pas geld wordt overgemaakt als Warschau de gemaakte afspraken nakomt. Deze ‘mijlpalen’ zijn volgens de ambtenaren ‘rode lijnen’.

Zacht en onvoldoende

Organisaties van onafhankelijke rechters in Polen beoordelen de beloften van de regering als zacht en onvoldoende. Geschorste rechters hebben geen zekerheid of ze hun baan terugkrijgen en de gewraakte Tuchtkamer wordt vervangen door een organisatie met een andere naam. Timmermans en Vestager delen die kritiek. Zij vinden dat de Commissie als hoeder van het Europees Verdrag de uitspraak van het Europees Hof moet garanderen dat geschorste rechters weer aan de slag kunnen. De eurofracties van GroenLinks en PvdA noemen het Commissiebesluit een historische fout.

Het Poolse herstelplan wordt nu aan de Europese ministers van Financiën voorgelegd, die nemen het definitieve besluit. Diplomaten verwachten niet dat het plan hier sneuvelt. Het herstelplan van Hongarije is nog niet goedgekeurd, ook vanwege onenigheid over de rechtsstaat. Nederland moet zijn plan (goed voor circa 5 miljard euro aan subsidies) nog insturen.