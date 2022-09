Verdediging Willem Engel hoort getuigen over vermeende opruiing: ‘Wij hebben niets fout gedaan’

Willem Engel vrijdag in de rechtbank in Rotterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Voorman van Viruswaarheid Willem Engel heeft zich in de ogen van zijn jurist niet schuldig gemaakt aan opruiing. ‘Ons valt niets te verwijten’, zegt Jeroen Pols vrijdagochtend in de rechtbank in Rotterdam. Pols is door de verdediging opgeroepen als getuige in een zaak die draait om tweets waarin Engel zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig maakte aan opruiing tot strafbare feiten.

Zo schreef de verdachte in september 2021 op Twitter dat de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zich gedroeg als een ‘mini-dictatortje’, door een restaurant te sluiten dat zich niet aan coronamaatregelen hield. ‘Morgen koffie drinken bij de ambtswoning’, voegde hij eraan toe.

Koffie drinken is demonstreren, legt Pols de rechters uit. Wie dat als bedreigend ziet, begrijpt niets van Viruswaarheid, dat hij met Engel heeft opgericht: ‘Als Holleeder zegt: ‘Zullen we ergens koffie drinken’, dan kun je dat wellicht anders interpreteren. Bij een organisatie als die van ons, die tegen geweld is, niet.’

‘Hebben jullie nagedacht over de vraag: stel dat het uit de hand loopt in de straat, dat er heel veel mensen komen?’, vraagt rechtbankvoorzitter Jacco Jansen.

Pols: ‘Nee. Het is altijd ons doel dat er zoveel mogelijk mensen komen, omdat een demonstratie dan meer impact heeft.’

Ongeregeldheden

In de loop van de ochtend legt Jansen de getuige meer tweets van Engel voor. Zoals deze, uit juni 2020, vlak nadat demonstraties van Viruswaarheid op het Malieveld in Den Haag waren verboden: ‘Vanzelfsprekend kunnen wij je niet tegenhouden om, zoals je dat van plan was, gewoon naar het Malieveld te komen! Als je komt, kom dan in liefde.’

Ruim vierhonderd mensen werden zondag 21 juni gearresteerd, na ongeregeldheden. Was dat reden de berichtgeving te evalueren? Dat doen we altijd, zegt Pols, ‘maar we vinden niet dat we iets fout hebben gedaan’.

En wat te denken van dit bericht? ‘Even een doe-opdracht. Er is toch weer een verzorgingshuis op slot gegaan. De Guldenakker in Goirle’, gevolgd door het telefoonnummer.

‘Dit kun je zien als een belopdracht’, erkent Pols uiteindelijk. ‘Maar er staat nergens: scheld ze verrot.’ Dat medewerkers met de dood zijn bedreigd, is volgens de jurist niet de schuld van Engel. Het zou namelijk kunnen dat mensen spontaan besloten te bellen.

Jacco Jansen, die bekendstaat als amicale rechter, geeft Pols en andere getuigen de nodige ruimte om hun verhaal te doen. Dat komt de sfeer ten goede. Maar als een van hen, een vrouw uit Nijmegen, uiteenzet waarom PCR-tests onbetrouwbaar zouden zijn, onderbreekt de voorzitter haar. ‘U bent toch geen deskundige?’ Nee, zegt ze, ‘maar ik heb zelf onderzoek gedaan’.

Team achter Twitteraccount

Opvallend is dat getuigen beweren dat Engels Twitteraccount soms door anderen werd gebruikt. Er zou zelfs een team achter zitten, met acht juristen en meerdere marketingdeskundigen, dat over berichten overlegde via Zoom. Die gesprekken zijn opgenomen, zegt een betrokkene.

‘Dat is juridisch van belang’, vertelt Engels advocaat Michael Ruperti na de zitting. ‘Het OM vervolgt hem als individu. Maar je kunt niet alle berichten van Viruswaarheid aan Engel toeschrijven.’

De strategie wordt sceptisch ontvangen door Norbert Dikkeboom, die een door 22 duizend mensen ondertekende aangifte indiende tegen Engel en de zaak op de publieke tribune volgt. ‘Alles zegt me dat het verhaal over dat zogenaamde team niet klopt’, zegt Dikkeboom. ‘Er is één manier om daarachter te komen: de opnames opvragen. Maar ik denk dat het OM dat niet nodig vindt, want de tweets zijn hoe dan ook gepubliceerd in naam van Engel.’

De strafeis van het OM wordt verwacht op 21 november.