Verdaging van Brits Lagerhuis onwettig verklaard, parlementsleden verschijnen demonstratief toch

Buiten het Schotse Hof in Edinburgh reageert parlementslid Joanna Cherry verheugd, omdat de rechters haar en ongeveer zeventig collega’s gelijk heeft gegeven: de verdaging van het Britse parlement door de regering-Johnson is onwettig. Beeld EPA

Komende week buigt het Supreme Court, de Britse Hoge Raad, zich over de zaak. Als de hoogste rechters het oordeel van de Schotten volgen, komt de premier in nog grotere problemen.

Het Supreme Court staat voor een even hachelijke als belangrijke taak. Immers, een week geleden had een Engels gerechtshof in een vergelijkbaar proces bepaald dat de prorogatie een politieke kwestie betreft, en zeker geen juridische. Dat is ook de mening van voormalig toprechter Lord Sumption, alias ‘The Brains of Britain’. Des te groter was de verrassing toen drie Schotse rechters unaniem oordeelden dat Johnson onder valse voorwendselen naar Hare Majesteit was gegaan.

De premier had gezegd dat de verdaging te maken had met de partijcongressen en de Troonrede. De Schotse rechters, wier oordeel even zwaar weegt als die van hun Engelse amices, waren tot de onomwonden conclusie gekomen dat de vijf weken durende prorogatie eigenlijk bedoeld was om het parlement met betrekking tot de Brexit het zwijgen op te leggen. Een Downing Street-woordvoerder gooide nog wat olie op het vuur door te suggereren dat de Schotse rechters zelf politiek gemotiveerd zijn.

Vrijwel direct probeerde de Britse regeringsjurist Robert Buckland de schade aan de Britse Unie te beperken door te melden dat ‘onze rechters wereldwijde faam genieten door hun voortreffelijkheid en onpartijdigheid’, om eraan toe te voegen dat hij vertrouwen heeft in hun onafhankelijkheid in deze zaak. Het ‘meningsverschil’ tussen de Engelse en Schotse rechters, die zich ieder baseren op een eigen rechtssysteem, draagt evenwel bij aan het beeld dat beide naties uit elkaar groeien.

Het nieuws vanuit Edinburgh zorgde voor grote verwarring in Westminster, temeer omdat de regering geen verzoek had ingediend om de uitspraak aan te houden tot het Supreme Court arrest wijst. Tegelijkertijd hadden Schotse rechters niet aangegeven of het parlement meteen moet worden heropend.

Volgens de Lagerhuisvoorzitter is het aan de regering om het parlement weer bijeen te roepen, maar Downing Street maakte geen enkele aanstalten. Daarop besloten zo’n veertig parlementsleden zelf actie te ondernemen. ‘Wel, ik ben op mijn werk verschenen’, twitterde Labours Diana Johnson bij een foto waarop te zien is hoe ze op de groene bankjes zit. In de nacht van maandag op dinsdag was de verdaging van het Lagerhuis onder fel protest van Speaker John Bercow en de oppositie van start gegaan.

De regering overweegt nu om Bercow na zijn vertrek niet de gebruikelijke adellijke titel te verlenen, iets wat in de afgelopen 230 jaar nimmer is voorgekomen. Vanwege de schorsing was er woensdag ook geen vragenuurtje. In plaats daarvan hield premier Johnson weer een People’s Prime Minister’s Questions, waarin hij via Facebook vragen van kiezers op ontspannen wijze beantwoordde. Het ging om vragen als ‘Waarom verlaten we de EU niet nu al?’ en ‘Hoe gaat u het vertrouwen in de politiek herstellen?’