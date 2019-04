Verdachten van moord Humeyra spreken elkaar tegen over toedracht

Op 18 december 2018 schoot Bekir E. (31) de 16-jarige scholiere Humeyra dood in de fietsenstalling van het Designcollege in Rotterdam-West. Hij had eerder een contactverbod opgelegd gekregen, omdat hij het meisje al zeker een jaar had gestalkt, mishandeld en met de dood bedreigd.

Hoofdverdachte Bekir E. heeft de moord in januari bekend. Hij verklaarde dat hij eigenlijk van plan was geweest Humeyra te ontvoeren. Hij zou daarbij hulp krijgen van Mohammed Al-M. (25). Al-M. zat tijdens de schietpartij in de auto. Hij heeft volgens de officier van justitie hand- en spandiensten verricht. Zo zou hij een sleutel hebben gehad van de woning waar ze Humeyra naartoe wilden brengen.

Grappig bedoeld gesprek

Onzin, zei Al-M. dinsdag in de beveiligde zittingszaal van de rechtbank Rotterdam. ‘Er was geen ontvoering, er was niks, ik zat alleen in de auto. Er is geen dna, geen sporen, niks van mij. Ik weet niks van het slachtoffer, ik dacht dat het zijn zus of zijn nichtje was. Ik zat alleen maar in die auto. Ik vind het zelf erg wat er is gebeurd. Ik zit alleen onschuldig vast voor niets. Ik kende het slachtoffer niet. Toen ik die schoten hoorde, ben ik weggelopen.’

Hij en Bekir E. voerden die ochtend alleen een ‘grappig bedoeld gesprek’ over het ontvoeren van een meisje. Ook de Whatsapp-gesprekken die nu worden gebruikt als bewijs waren ‘een grap’. ‘We zeiden wel vaker dingen als ‘ik doorzeef je’, zo praten we met elkaar.’ Volgens Al-M. zou Bekir E. het verhaal van de ontvoering pas achteraf hebben bedacht, zodat hij niet kan worden vervolgd voor moord, hoogstens voor doodslag.

Hoofdverdachte Bekir E. heeft de schietpartij eerder al bekend en heeft ook spijt betuigd. Dinsdag hield hij het bij een korte verklaring: ‘Ik begon te schieten omdat ze begon te rennen. Omdat ze te snel voor me was.’

Pieter Baan Centrum

Beide verdachte zitten al drie maanden in voorarrest. De inhoudelijke behandeling van de zaak is naar verwachting in augustus of september. Eind mei denkt de politie het onderzoek naar de schietpartij te kunnen afronden. Onder meer camerabeelden van de school moeten een beeld geven van wat er is gebeurd. Hoofdverdachte Bekir E. kan pas op 6 mei ter observatie terecht bij het Pieter Baan Centrum, aldus de officier van justitie.

De zitting dinsdag werd bijgewoond door een groot aantal familieleden en vrienden van Humeyra. Bekir E. wilde aanvankelijk de zitting niet bijwonen, maar besloot uiteindelijk toch aanwezig te zijn uit respect voor de rechtbank en nabestaanden.

E. heeft al een strafblad voor bedreiging en mishandeling. Humeyra’s familie oordeelde eerder dat politie en justitie een cruciale inschattingsfout hebben gemaakt door hem niet vast te zetten nadat Humeyra aangifte tegen hem had gedaan. Hij betuigde in januari spijt van zijn daden.